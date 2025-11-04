Fracasa la decimocuarta votación para aprobar el proyecto de ley de financiación del gobierno

Después de 35 días y 14 votaciones, continúa sin aprobarse un proyecto de ley de financiación provisional que permita la reapertura del gobierno, cuyo cierre ya se convirtió en el más largo de la historia.

Con 53 republicanos en la cámara, se requiere de al menos 60 votos para lograr avanzar con el proyecto de financiación, pero después varias semanas no se ha obtenido el respaldo necesario.

Este martes, la votación fue de 54 a 44 sin que ningún nuevo demócrata optará por apoyar al proyecto de los conservadores.

Como ha venido siendo habitual, los senadores demócratas Catherine Cortez Masto de Nevada y John Fetterman apoyaron la medida, junto con el independiente Angus King de Maine, quien forma parte del grupo parlamentario demócrata; En contraparte, Rand Paul, senador por Kentucky, fue el único republicano que se opuso.

De esta manera, bajo la óptica de John Thune, líder de la mayoría del Senado, la medida que financiaría al gobierno hasta el 21 de noviembre, ahora debe plantear una nueva fecha.

“Esa fecha ya no existe. Así que ahora la pregunta es cuál será la próxima fecha”, expresó.

A más de un mes del confinamiento, varios empleados federales con permiso retribuido han comenzado a solicitar prestaciones por desempleo.

Noticia en desarrollo…

