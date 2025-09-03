Más de mil empleados del Departamento de Salud le exigen Kennedy Jr. presentar su renuncia

A través de una carta firmada, más de mil empleados del Departamento de Salud (HHS) le exigen Robert Francis Kennedy Jr. presentar su dimisión, pues consideran que la manera cómo está restructurando a la agencia al despedir a personal en áreas clave “compromete a la salud de la nación”.

Desde que el abogado de Washington fue elegido por el presidente Donald Trump para encargarse de velar por la salud de la nación sus detractores no han dejado de cuestionar su capacidad.

Sin embargo, el hecho de haber destituido al director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) encendió los ánimos de los empleados y de personas que este año fueron despedidos del HHS.

Los firmantes de la carta, detallaron que, ante la posibilidad de que Kennedy Jr. se rehúse a ceder su cargo, solicitan la intervención del Congreso para nombrar a un reemplazo.

“Si se niega a renunciar, instamos al presidente y al Congreso de los Estados Unidos a nombrar un nuevo secretario de Salud y Servicios Humanos, cuyas cualificaciones y experiencia garanticen que las políticas sanitarias se basen en información científica independiente, imparcial y revisada por pares.

Esperamos que quienes ostentan el liderazgo actúen cuando la salud de los estadounidenses está en juego”, detalla parte del documento.

Kennedy Jr. continúa mostrándose renuente a impulsar la vacunación, pues no sólo duda de su efectividad, sino que la liga a teorías conspirativas. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Previo a la publicación de la carta donde se exige la dimisión del sobrino del expresidente asesinado en 1963, Bernie Sanders, senador por Vermont, también había solicitado públicamente lo mismo, pues no lo considera calificado para ocupar el cargo que ostenta.

“El Sr. Kennedy y el resto de la administración Trump nos dicen, una y otra vez, que quieren Hacer América Sana de Nuevo. Es un gran eslogan. Estoy de acuerdo con él. El problema es que, desde que llegaron al poder, el presidente Trump y el Sr. Kennedy han hecho exactamente lo contrario.

A pesar de la abrumadora oposición de la comunidad médica, el secretario Kennedy ha continuado su larga cruzada contra las vacunas y su defensa de teorías conspirativas que han sido rechazadas repetidamente por los expertos científicos”, expuso.

A principios del mes pasado, Kennedy Jr. ordenó el retiro de $500 millones de dólares en fondos que estaban destinados a desarrollar nuevas vacunas para combatir virus respiratorios como el Covid o la gripe.

