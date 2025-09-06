Familiares de Kennedy Jr. le exigen renunciar como secretario de Salud

Uno de los sobrinos de Robert Francis Kennedy Jr. y hasta su hermana Kerry le exigen presentar su renuncia como secretario de Salud debido a que califican su gestión como riesgosa para la seguridad de los estadounidenses.

Desde el momento en que el presidente Donald Trump eligió al abogado surgido de las filas demócratas como responsable de velar por la salud de la ciudadanía, sus detractores cuestionaron que su falta de credibilidad sobre el beneficio de las vacunas en los seres humanos y sus teorías conspirativas acerca de ellas, representaban un riesgo.

Posteriormente, en cuanto su nominación fue respaldada por el Congreso, Kennedy Jr. comenzó a restructurar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) despidiendo a gran parte de su personal considerado clave en los esfuerzos de vacunación.

El jueves, el secretario de Salud compareció ante el Comité de Finanzas del Senado y reiteró sus medidas para limitar el acceso a las vacunas, así como la destitución de Susan Monarez como directora de los CDC.

A raíz de ello, las críticas hacia el desempeño de Kennedy Jr. se incrementaron al grado de que 11 de los doce demócratas del comité pidieron su renuncia.

Hasta el propio Donald Trump ha dado muestra de comenzar a desconfiar en la capacidad de Kennedy Jr. para velar por la salud de los estadounidenses. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

A esto debe sumarse que su hermana Mary Kerry despotricó en contra suya al igual que lo hizo su sobrino Joseph Patrick Kennedy III.

“Las decisiones médicas deben estar en manos de profesionales capacitados y con licencia, no en manos de un liderazgo incompetente y desacertado. La destrucción de instituciones cruciales, como los NIH [Institutos Nacionales de Salud] y los CDC [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades], provocará la pérdida de vidas inocentes. Esto significa que niños, madres, padres y sus seres queridos están en riesgo ahora, como nunca antes. ¡Ya basta! El secretario Kennedy debe dimitir. ¡Ya!”, escribió la mujer de 65 años en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

A la solicitud se sumó su sobrino Joe quien definió a su tío como una amenaza para la vida de los estadounidenses.

“Robert Kennedy Jr. es una amenaza para la salud y el bienestar de todos los estadounidenses. Un secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos tiene la tarea de proteger la salud pública de nuestro país y su gente.

Los desafíos que enfrentamos, desde brotes de enfermedades hasta crisis de salud mental, exigen claridad moral, experiencia científica y un liderazgo basado en hechos. Esos valores no están presentes en la oficina del secretario. Debe dimitir por desestimar la ciencia, engañar al público, marginar a los expertos y sembrar la confusión”, señaló el exrepresentante por Massachusetts en la misma plataforma.

Sigue leyendo:

• Secretario de Salud cancela $500 millones de fondos para desarrollar vacunas

• Kennedy Jr. enfrenta una demanda por eliminar la recomendación de vacunarse contra el coronavirus



• Casos de COVID aumentan en EE.UU., preguntan si llegó la hora de vacunarse