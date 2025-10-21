Expresidente Joe Biden finaliza su radioterapia contra agresivo cáncer

El expresidente Joe Biden finalizó este lunes su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata, contra el que lucha desde 2023, siguiendo así su nueva fase de tratamiento.

Así, Biden, de 82 años, tocó una campana dentro del centro médico de Penn Medicine, en Pensilvania, luego de su última sesión, según un video publicado en instagram por su hija Ashley Biden.

La hija del exmandatario demócrata, agradeció a los médicos y enfermeras por la atención que ha recibido su padre durante su actual tratamiento de radioterapia.

El mes pasado, Biden, de 82 años, también se sometió a un tratamiento contra el cáncer de piel conocido como cirugía de Mohs. En sus apariciones públicas de entonces, era visible un gran vendaje en su frente.

Sobre este tratamiento de radiación planeado durante cinco semanas, un vocero de Biden dijo que no existe claridad por el momento sobre la posibilidad de que el expresidente necesite seguir con el tratamiento.

El cáncer de próstata de Biden fue detectado durante un chequeo médico rutinario y según su equipo médico, se trató de un tumor localizado y de crecimiento lento.

En aquel momento, el expresidente anunció que le habían diagnosticado una forma agresiva de cáncer de próstata que ya había hecho metástasis en sus huesos.

Su oficina dijo en ese momento que estaba buscando varias opciones de tratamiento para garantizar un “manejo efectivo” de la enfermedad.

En una publicación en X después de compartir su diagnóstico, Biden dijo: “El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por animarnos con amor y apoyo”.

Se estima que dada la naturaleza de su cáncer y el hecho de que ya había hecho metástasis, era posible que la enfermedad de Biden hubiera pasado sin diagnosticar durante años.

