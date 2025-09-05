Joe Biden se sometió una cirugía para retirarle signos de cáncer en su frente

Con el objetivo de extirparle algunos indicios de cáncer en la piel de su frente, Joe Biden, expresidente de la nación, fue sometido a un procedimiento quirúrgico conocido como cirugía de Mohs, el cual consiste en cortar capas delgadas hasta dejar al tejido limpio de células enfermas.

Recientemente, en redes sociales circuló un video, donde se aprecia al demócrata de 82 años con una cicatriz en la frente al momento de salir de una iglesia en Delaware.

En mayo, Biden dio a conocer que le habían diagnosticado un tipo agresivo de cáncer de próstata, el cual se extendía hasta sus huesos.

Aunque el político dijo en ese momento que sus médicos tenían controlado el problema, días después se sometió a un tratamiento con el objetivo de desparecerlo de su organismo.

No obstante, es al menos la tercera ocasión en que el exmandatario se enfrenta a dicha enfermedad.

Previo a su arribo a la Casa Blanca le extirparon algunos signos de cáncer de piel no melanoma.

Posteriormente, durante su mandato, le atendieron una lesión ubicada en el pecho, la cual había sido detectada en un examen físico efectuado en 2023.

En aquella ocasión, los médicos descubrieron que había arrojado positivo de carcinoma basocelular, lo cual definía a la enfermedad por su lento crecimiento con alta posibilidad de ser curable.

Joe Biden pretendía gobernar al país durante cuatro años más. (Crédito: Gerald Herbert / AP)

Por el contrario, esta vez el tipo de cirugía practicada en Biden se enfoca en lesiones cancerosas que han reaparecido en el rostro, las manos o los genitales, esto después de un tratamiento infructuoso.

Un portavoz de Joe Biden le confirmó al diario The Hill que el expresidente se encontraba bien y tratando de recuperarse pronto para mantenerse activo.

Antes de concluir su gestión al frente del gobierno, el demócrata advirtió públicamente su intención de continuar aportando su experiencia política a sus colegas rumbo a las elecciones intermedias a celebrarse el año entrante.

Durante la carrera por la presidencia, Donald Trump se refirió a Joe Biden como un hombre enfermo incapaz de seguir al frente del gobierno.

Sigue leyendo:

• Biden advierte que “estos son tiempos oscuros” bajo la administración Trump

• Biden califica de “cruel” el presupuesto de Trump por recortes en salud

• Joe Biden acuerda con editorial publicar sus memorias presidenciales por $10 millones de dólares