Xiaomi renueva su EV SU7 con hasta 902 km de autonomía

El mercado de coches eléctricos en China —una de las arenas competitivas más densas del mundo— ve cómo Xiaomi ha decidido subir la apuesta con su sedán eléctrico SU7 actualizado para 2026.

A diferencia de muchas marcas locales que bajan precios para atraer clientes, Xiaomi ha elevado ligeramente las tarifas al mismo tiempo que refuerza el equipamiento y la tecnología de su vehículo.

La nueva gama del SU7 ha abierto la preventa oficial con entregas previstas para abril de 2026 en China, y ofrece una autonomía máxima de 902 km en la versión Pro, un salto notable respecto al modelo anterior.

Precios y versiones: subida contenida, más valor

Los precios de la nueva gama del SU7 han subido con respecto al modelo previo, aunque siguen siendo competitivos frente a alternativas como el Tesla Model 3.

Rango de precios en preventa:

SU7 Standard: $32,800 dólares.

SU7 Pro: $37,100 dólares.

SU7 Max: $44,300 dólares.

El aumento responde a la incorporación de equipamiento tecnológico y mejoras estructurales, que Xiaomi considera esenciales para mantener el atractivo del producto.

Tecnología y rendimiento mejorados

Aunque a primera vista el SU7 actualizado podría parecer una simple evolución estética, la mayor parte de sus novedades están bajo su carrocería:

Todos los modelos ahora vienen con LiDAR y sistemas avanzados de asistencia a la conducción como estándar.

La plataforma eléctrica se ha modernizado: las versiones Standard y Pro utilizan un sistema de 752 V, mientras que la variante Max sube a 897 V para cargas más rápidas y eficientes.

La potencia del motor ha sido revisada con un nuevo motor V6s Plus, que entrega hasta 690 hp en el SU7 Max.

Gracias a estas actualizaciones, todas las versiones muestran un mejor equilibrio entre rendimiento, eficiencia y autonomía.

Autonomía destacada y carga rápida

La autonomía es uno de los principales focos de esta actualización:

SU7 Standard: 720 km (CLTC).

SU7 Pro: 902 km (CLTC).

SU7 Max: 835 km (CLTC).

Además, debido a la mejora de la electrónica de alto voltaje, Xiaomi asegura que el SU7 puede recuperar hasta 670 km de autonomía en apenas 15 minutos de carga en condiciones óptimas de estación.

Este incremento de autonomía —especialmente en la versión Pro— coloca al SU7 entre los eléctricos de mayor alcance en el segmento de sedanes dentro del mercado chino actual.

