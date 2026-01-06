La Ram Power Wagon que por fin escucha a sus fanáticos

La Power Wagon siempre ocupó un lugar peculiar dentro del universo de las pickups Heavy Duty. Era la más capaz fuera del camino, la más preparada para terrenos extremos, pero también la más cuestionada cuando se hablaba de fuerza bruta y trabajo pesado.

Esa dualidad marcó su historia durante años y alimentó un reclamo constante entre los entusiastas: faltaba el motor que hiciera justicia a su imagen.

Ram decidió poner fin a esa discusión con la Power Wagon 2027. La incorporación del motor Cummins turbo diésel no es un simple ajuste técnico, sino un giro estratégico que coloca a este modelo en una categoría distinta.

Así, la marca elimina la necesidad de elegir entre una pickup especializada en off-road y una diseñada para remolque extremo. Ahora, ambas facetas conviven en un solo vehículo.

El motor Cummins como pieza central del cambio

El corazón de la Ram Power Wagon 2027 es el conocido bloque Cummins de seis cilindros en línea y 6.7 litros, ajustado en una configuración de alto rendimiento. La cifra de potencia alcanza los 430 hp, pero el dato que realmente define su carácter es el torque: 1,075 libras-pie disponibles a bajas revoluciones.

Ese empuje constante transforma la experiencia de conducción, especialmente cuando se trata de mover grandes cargas o avanzar en terrenos técnicos donde el control es más importante que la velocidad. A diferencia del motor HEMI de gasolina, el diésel entrega fuerza desde el primer instante, algo fundamental en una pickup de este tamaño y peso.

La 2027 Ram Power Wagon. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

Ram no se limitó a instalar el motor. El conjunto mecánico fue reforzado para soportar el incremento de esfuerzo. La transmisión automática TorqueFlite HD de ocho velocidades trabaja junto a una relación de eje trasero de 3.42, buscando un balance entre capacidad de arrastre, eficiencia en carretera y reducción de ruido a velocidades de crucero.

El tanque de combustible de 31 galones permite, según estimaciones de la marca, un rango cercano a 600 millas, una cifra especialmente valiosa para quienes se aventuran lejos de estaciones de servicio o recorren largas distancias con remolque.

Capacidad real sin sacrificar el ADN off-road

Uno de los puntos históricamente más criticados de la Power Wagon era su capacidad de remolque, limitada por una suspensión enfocada casi exclusivamente en la articulación. La versión 2027 con motor diésel busca corregir ese desequilibrio sin renunciar a su esencia todoterreno.

La capacidad de remolque se eleva hasta casi 20,000 libras, una mejora sustancial que la acerca a otras Heavy Duty del segmento. Para hacerlo posible, Ram mantuvo los diferenciales de bloqueo electrónico en ambos ejes y añadió preparación de fábrica para quinta rueda y cuello de ganso, un elemento clave para usuarios que transportan campers grandes o remolques de trabajo pesado.

La suspensión trasera de cinco brazos con resortes helicoidales continúa siendo una seña de identidad, aunque ahora cuenta con componentes reforzados. Como opción, se ofrece una suspensión neumática con nivelación automática, diseñada para mantener la geometría correcta del vehículo incluso con cargas importantes, mejorando estabilidad y seguridad.

Interior de la 2027 Ram Power Wagon. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

Un precio elevado que abre el debate

El precio inicial de la Ram Power Wagon 2027 se sitúa en $88,470 dólares, una cifra que inevitablemente genera discusión. Hace no muchos años, ese monto estaba reservado a deportivos exóticos, no a una pickup. Sin embargo, el enfoque de este modelo no es el de un vehículo convencional.

El interior es uno de los más lujosos del segmento, con materiales de alta calidad y una pantalla central Uconnect 5 de 14.5 pulgadas que domina el tablero. El nivel de confort, tecnología y aislamiento contrasta con la rudeza de su planteamiento mecánico.

El dilema aparece cuando se considera el uso real. Esta no es una pickup pensada para trayectos urbanos ocasionales. Su razón de ser está en el trabajo duro, el remolque constante y la exploración fuera del asfalto. Comprar una Power Wagon diésel para evitar ensuciarla sería ir en contra de su propia filosofía.

Tecnología al servicio de la conducción extrema

La Power Wagon 2027 no solo apuesta por fuerza bruta. La barra estabilizadora delantera con desconexión electrónica permite una articulación sobresaliente en terrenos complicados, mientras que los amortiguadores Bilstein monotubo vienen de serie para soportar uso intensivo.

Las asistencias de remolque juegan un papel clave. El sistema de cámaras de 360 grados, la guía de reversa para remolque y el espejo retrovisor digital 3.0 facilitan maniobras que, de otro modo, resultarían complejas con cargas voluminosas.

2027 Ram Power Wagon. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

Los ejes, fabricados por American Axle Manufacturing, cuentan con un conjunto trasero de 11.5 pulgadas, preparado para soportar el incremento de torque. Eso sí, muchos de estos sistemas dependen de componentes electrónicos, lo que plantea interrogantes sobre su fiabilidad a largo plazo en entornos rurales o de uso extremo.

Una pickup que cumple la promesa

La Ram Power Wagon 2027 con motor Cummins es la materialización de una demanda histórica. Tiene el torque que se esperaba, la capacidad de remolque que se exigía y conserva el carácter off-road que siempre la distinguió.

El peso adicional del motor diésel puede afectar ligeramente la agilidad en arena muy blanda frente a la versión de gasolina, pero en la mayoría de escenarios reales —lodo, roca, nieve y arrastre— el diésel ofrece claras ventajas.

Ram logró unir dos mundos que rara vez conviven sin compromisos. La Power Wagon 2027 es excesiva, costosa y enorme, pero precisamente por eso encaja perfectamente con lo que sus seguidores han querido durante años.

