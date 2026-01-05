Volkswagen avanza con el ID.Polo y deja ver más detalles

El Volkswagen Polo está entrando en una nueva etapa de su historia. Tras décadas como uno de los hatchbacks más reconocidos de la marca alemana, su transición hacia la movilidad eléctrica ya no es solo una idea, sino un proyecto en marcha que empieza a tomar forma con mayor claridad.

Bajo la denominación Volkswagen ID.Polo, este modelo 100% eléctrico sigue revelándose de manera gradual, y ahora el protagonismo pasa del sistema de propulsión al interior del vehículo.

Luego de que en diciembre Volkswagen compartiera información clave sobre su planteamiento mecánico, la marca dio un nuevo paso al mostrar imágenes oficiales del habitáculo. Aunque el exterior continúa camuflado, el interior del ID.Polo ya permite entender cuál será la filosofía del modelo: un equilibrio entre modernidad, identidad histórica y una experiencia de conducción más intuitiva.

Un diseño interior con guiños al pasado

El interior del Volkswagen ID.Polo apuesta por un lenguaje visual que combina lo retro con lo contemporáneo. La intención es clara: evitar una ruptura total con la herencia del Polo y, al mismo tiempo, adaptarlo a la era de la electrificación.

Según explicó Andreas Mindt, jefe de diseño de Volkswagen, el objetivo fue crear un entorno que resultara familiar para los usuarios de la marca, sin renunciar a los avances tecnológicos que hoy son imprescindibles.

Esa idea se refleja en una cabina que transmite una sensación conocida desde el primer contacto. Los botones físicos recuperan protagonismo, algo que Volkswagen considera clave para mejorar la usabilidad. De acuerdo con la marca, esta decisión “aporta equilibrio y confianza al conductor”, una declaración que marca distancia frente a interiores dominados casi por completo por pantallas táctiles.

Los materiales y terminaciones también buscan elevar la percepción de calidad. Nuevos revestimientos con inspiración retro se integran al diseño general, generando una conexión emocional con la historia del modelo y reforzando el carácter del ID.Polo como heredero directo del hatchback tradicional.

Tecnología bien integrada y fácil de usar

Aunque el diseño apela a la nostalgia, la tecnología es claramente protagonista. El panel frontal adopta una configuración de doble pantalla, encabezada por un cuadro de instrumentos digital de 10.25 pulgadas, acompañado por un sistema multimedia central de 13 pulgadas. Esta combinación ofrece una interfaz moderna sin saturar visualmente el espacio.

Debajo de la pantalla táctil principal se encuentra un teclado físico destinado a controlar la climatización y las luces, una solución pensada para reducir distracciones durante la conducción. En la consola central, un mando giratorio permite ajustar el volumen y cambiar de pista o emisora de forma intuitiva, reforzando la idea de controles simples y accesibles.

Además, una fila adicional de botones físicos ubicada en la parte inferior del centro multimedia facilita el acceso a otras funciones del vehículo. Volkswagen deja así un mensaje claro: la digitalización no tiene por qué eliminar la interacción directa.

Este regreso a los controles tradicionales también se refleja en el volante, que incorpora nuevamente botones negros físicos, diseñados para ofrecer una “respuesta más directa y precisa”. Para quienes busquen un nivel superior de confort, el ID.Polo podrá equiparse con un sistema de sonido Harman Kardon, además de asientos con ajuste eléctrico y función de masaje.

Motorización eléctrica y distintas configuraciones

En el apartado técnico, el Volkswagen ID.Polo contará con un motor eléctrico desarrollado internamente por la marca, ubicado en el eje delantero. La gama ofrecerá distintos niveles de potencia para adaptarse a diferentes perfiles de usuario.

La versión de acceso entregará 114 hp, mientras que una variante intermedia alcanzará 208 hp. En el tope de la gama se ubicará el ID.Polo GTI, que llegará a 222 hp y un torque máximo de 290 Nm, manteniendo el espíritu deportivo asociado históricamente a esta denominación.

Baterías, autonomía y eficiencia

Volkswagen ofrecerá dos opciones de batería para el ID.Polo. La primera será una batería LFP de 37 kWh, mientras que la segunda, de mayor capacidad, utilizará una química NMC de 52 kWh. Ambos paquetes emplean tecnología cell-to-pack, que integra las celdas directamente en el conjunto sin módulos intermedios.

Este enfoque permite mejorar la densidad energética, reducir peso y optimizar el espacio disponible. En términos de autonomía, Volkswagen estima un rango que irá entre 300 y 450 km, dependiendo de la versión y la batería elegida.

Aunque todavía quedan detalles por confirmar, el Volkswagen ID.Polo comienza a perfilarse como un modelo clave dentro de la estrategia eléctrica de la marca. Su interior revela una apuesta por la ergonomía, la identidad y el equilibrio entre tecnología y usabilidad, mientras que su propuesta mecánica promete cubrir desde un uso urbano eficiente hasta una variante con enfoque más deportivo.

