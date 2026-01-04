China alcanza un nuevo récord en producción automotriz

La cifra es tan contundente como simbólica. Treinta millones de vehículos producidos no solo representan volumen, sino décadas de aprendizaje, inversión y transformación industrial.

Ese número, alcanzado por primera vez por un fabricante chino, marca un punto de inflexión para un sector que pasó de ser local y dependiente de socios extranjeros a convertirse en protagonista global.

El responsable de este hito es Changan Automobile, grupo con sede en Chongqing y casa matriz de marcas como Changan, Deepal y Avatr. El vehículo número 30 millones salió de la línea de producción el 9 de diciembre de 2025, exactamente 42 años después de que la compañía ingresara a la industria automotriz. Con ello, Changan se convirtió en el primer fabricante chino considerado “independiente” en alcanzar esta escala histórica.

Un crecimiento que se aceleró en tiempo récord

Aunque el recorrido hasta los primeros millones fue largo y progresivo, el ritmo actual de Changan muestra un cambio drástico. Para pasar de los 20 millones a los 30 millones de unidades producidas, la compañía necesitó apenas cuatro años, una velocidad impensable en sus primeras décadas de existencia.

Este salto no es casual. Responde a una combinación de mayor capacidad productiva, ampliación del portafolio, fuerte apuesta por la electrificación y una presencia internacional cada vez más visible. En términos industriales, Changan no solo creció: cambió de marcha.

Reorganización estatal y objetivos ambiciosos

Este momento histórico llega poco después de una reorganización clave. El 29 de julio de 2025, se formalizó la creación de China Changan Automobile Group Co., Ltd. como empresa estatal bajo administración directa del gobierno central chino, un estatus similar al que ya tienen otros gigantes como FAW y Dongfeng.

Avatr, una de las marcas del grupo chino. Crédito: Changan. Crédito: Cortesía

Durante ese anuncio, el presidente del grupo, Zhu Huarong, dejó clara la hoja de ruta: alcanzar 5 millones de vehículos anuales en 2030, con un 60% electrificados y un 30% de las ventas fuera de China. El hito de los 30 millones aparece así como un punto de apoyo para una estrategia aún más ambiciosa.

Las cifras actuales muestran el músculo del grupo

Los números recientes ayudan a dimensionar el momento que atraviesa Changan. En noviembre de 2025, el grupo reportó ventas por 283,000 vehículos, lo que representó un crecimiento interanual del 2,3%.

Dentro de ese total, 125,000 unidades correspondieron a vehículos electrificados o de Nueva Energía, con un crecimiento del 23% frente al mismo mes del año anterior.

Las ventas internacionales alcanzaron 55,000 unidades, con un salto del 47%, aunque en este rubro Changan todavía ocupa el puesto 11 entre los fabricantes chinos, lo que evidencia que aún hay terreno por ganar fuera de su mercado doméstico.

El desempeño de sus marcas clave

El crecimiento del grupo se sostiene en un portafolio cada vez más diversificado. En el mismo corte mensual, la línea Nevo, enfocada en vehículos electrificados de entrada, entregó 46,909 unidades.

Deepal, una de las marcas estratégicas del grupo, registró 33,060 vehículos, mientras que Avatr, posicionada en el segmento premium, alcanzó 14,057 unidades.

Algunos modelos Deepal. Crédito: Changan. Crédito: Cortesía

Especial atención merece Deepal, que desde su lanzamiento en 2023 ya acumula 700,000 entregas, acercándose con rapidez a su primer millón de unidades, un hito que consolidaría su papel como uno de los pilares del grupo.

Expansión global y ofensiva eléctrica

La visión de Changan va más allá de los números actuales. Durante el Salón del Automóvil de Guangzhou 2025, la compañía anunció su intención de lanzar más de 50 modelos electrificados antes de 2030, una ofensiva que busca cubrir desde segmentos accesibles hasta propuestas de alta gama.

Europa ocupa un lugar central en esa estrategia. Hoy, el grupo ya comercializa vehículos en varios países del continente y trabaja en la ampliación de su red de distribución, con inversiones relevantes previstas para los próximos años.

En paralelo, se prepara el desembarco de Avatr como marca premium en nuevos mercados a partir de 2026, reforzando la imagen global del conglomerado.

