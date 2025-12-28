Maserati Grecale Trofeo: refinado SUV de alto rendimiento

Su apariencia refinada y porte elegante esconden apenas los 523 caballos de fuerza que lo catapultan a la velocidad.

Es suave y silencioso en la comodidad pero salvaje e intenso cuando las cosas se ponen serias, o divertidas, depende de quien se encuentre al volante.

Se trata del Maserati Grecale Trofeo 2025, uno de los más completos SUV que hemos probado en mucho tiempo.

En contraste con su armoniosa silueta, trae una trompa agresiva cuyo tridente de Neptuno -que representa a la legendaria marca italiana- pareciera una boca a punto de tragarse voraz el camino por recorrer.

El modelo que condujimos es un ronroneador de tracción en las 4 ruedas, 3 litros V6 doble turbo aspirado automático de 8 velocidades que llega a las 60 millas por hora en 3.6 segundos mientras sus exhostos tosen hasta una velocidad máxima de 177 millas por hora.

Viene con lujoso interior de cuero repujado con detalles clásicos como un reloj digital programable que muestra cuando cargas tu celular en el puerto inalámbrico y asientos con soporte lumbar y calefacción aunque sin masajeador pero con 14 posiciones de ajuste y que parecen más diseñados para su alma de auto deportivo que para su definición legal de modelo utilitario.

Su volante es justo del tamaño perfecto -más pequeño incluso que el de un coupé de dos puertas como un BMW Serie 2 por ejemplo- y trae justo abajo dos botones, uno para el encendido y otro para los ajustar sus cinco modos de manejo: Off-Road (con suspensión adaptable que sube y baja la carrocería), Comfort, Sport, GT y Corsa, cada uno con un color y una configuración diferente en la pantalla de comandos. En la opción Corsa, por ejemplo, sus indicadores muestran la temperatura del aceite y el nivel de fuerza G que alcanza en la aceleración.

Su interfaz no es la más intuitiva y el usuario puede tardar un poco en acostumbrarse a su particular configuración. No trae palanca selectora de marchas, por ejemplo, sino por el contrario 4 botones que permiten escogerlas como si se tratara del volumen del equipo de sonido.

El Trofeo de color blu Modena de este test viene con agresivos rines de 21 pulgadas y frenos con vistosas pinzas rojas Maserati y trae todo en seguridad, como asistentes de punto ciego y permanencia en el carril, control adaptable para crucero y luces LED adaptables, así com airbags frontales, laterales, de cabeza y rodillas, entre otros.

Todo esto y más, como sunroof panorámico de dos paneles, una cajuela espaciosa con inflador para neumáticos y el prestigio de andar en una de las marcas automovilísticas más icónicas del mundo por $124,100 en esta, la versión más completa de una línea que completan otros modelos como el Modena, el Modena V6 y el Folgore (EV) y que inician en una base de $77,900.

Manejarlo es una experiencia renovadora, no solo por estar al mando de una fuerza controlada que te provoca escalofríos sino por lo clásico y mesurado de su estilo, en una mezcla de potencia, tecnología y sutileza que pocas marcas entienden tan bien como las italianas.