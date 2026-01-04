Llantas nuevas atrás o adelante: ¿Qué es lo más seguro?

El cuidado de un automóvil no se limita a cambiar aceite o revisar frenos de forma periódica. Existen decisiones aparentemente simples que tienen un impacto directo en la seguridad, y una de ellas aparece cuando llega el momento de reemplazar las llantas.

En especial, cuando el presupuesto o el desgaste obliga a cambiar solo un par, surge una duda muy común entre los conductores: ¿Es mejor montar las llantas nuevas adelante o atrás?

A primera vista, muchos optan por instalarlas en el eje delantero. El argumento parece lógico: el motor suele estar al frente, las ruedas delanteras giran, frenan y soportan gran parte del peso del vehículo. Sin embargo, desde el punto de vista de la dinámica vehicular y la seguridad, esta elección no es la más recomendable.

Por qué las llantas nuevas deben ir atrás

Aunque no siempre es intuitivo, las llantas con mejor estado deben colocarse en el eje trasero, independientemente de si el vehículo es de tracción delantera, trasera o total. La razón principal es el control del vehículo en situaciones de emergencia.

El eje trasero cumple un rol fundamental en la estabilidad, especialmente al tomar curvas a velocidad media o alta y durante frenadas bruscas. Si las llantas traseras tienen menor adherencia que las delanteras, el vehículo puede sufrir sobreviraje, es decir, perder estabilidad en la parte posterior, una situación difícil de corregir incluso para conductores experimentados.

Por el contrario, si las llantas delanteras están más desgastadas y pierden agarre, el comportamiento suele ser más predecible, generando subviraje, lo que permite una reacción más controlada al volante.

Qué pasa en piso mojado o en curvas

El riesgo de montar las llantas nuevas adelante se incrementa notablemente en superficies mojadas. En estas condiciones, unas llantas traseras desgastadas pueden provocar deslizamientos repentinos que terminan en trompos o salidas de la vía.

En curvas, la adherencia trasera es clave para mantener la trayectoria. Por eso, colocar las llantas nuevas atrás ayuda a conservar el equilibrio del vehículo y reduce el riesgo de accidentes, incluso en maniobras cotidianas como esquivar un obstáculo o frenar de emergencia.

Señales claras de que es momento de cambiar las llantas

Más allá de su ubicación, es esencial identificar cuándo una llanta ya no es segura. Existen señales evidentes que no deben ignorarse:

Desgaste excesivo en la banda de rodadura.

Grietas en los costados o en el caucho.

Burbujas o deformaciones visibles.

Vibraciones anormales al conducir.

Un método práctico para evaluar el estado de las llantas es el conocido test de la moneda. Al insertar una moneda en las ranuras del neumático, si la banda no cubre la parte metálica visible, significa que el desgaste es excesivo y la llanta debe reemplazarse.

Durabilidad y mejor aprovechamiento de la inversión

Colocar las llantas nuevas en el eje trasero no solo mejora la seguridad, sino que también ayuda a optimizar su vida útil. Las llantas traseras suelen desgastarse de forma más lenta y uniforme, lo que permite aprovechar mejor su capacidad antes de que requieran reemplazo.

Las llantas que aún conservan un desgaste aceptable pueden instalarse en el eje delantero, donde el desgaste natural es mayor y más regular. Esta rotación inteligente contribuye a un mantenimiento más eficiente y a un comportamiento más equilibrado del vehículo.

Aunque la costumbre o la intuición lleven a muchos a montar las llantas nuevas adelante, la evidencia técnica demuestra que la opción más segura es instalarlas atrás. Esta decisión reduce riesgos, mejora el control del vehículo y puede marcar una diferencia crucial en situaciones imprevistas.

