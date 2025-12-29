La gran prueba del Kia Sportage HEV X-Pro Prestige 2026

El 2026 Kia Sportage X-Pro Prestige llega como una versión renovada del modelo 2025, con notables mejoras en diseño, tecnología y seguridad. Sobre su potencia, todos los modelos Sportage de gasolina incorporan un motor GDI de cuatro cilindros y 2.5 litros de aspiración natural, que genera 187 caballos de fuerza y ​​178 libras-pie de torque, junto con una transmisión automática.

También está disponible una versión híbrida con motor turbo de 1.6 litros y eléctrico de 47,7 kW, la que mostramos en este video, que ofrece mayor potencia y un consumo de combustible más eficiente: 232 HP y 271 libras-pie de par motor.

El diseño exterior del 2026 Kia Sportage incluye una parrilla frontal rediseñada, faros LED actualizados con la nueva iluminación ámbar distintiva de Kia y un aspecto más robusto, exclusivo de la versión X-Pro.

Esta versión tope de gama está equipada con rines de 17 pulgadas con neumáticos todoterreno. En la parte trasera, el Sportage 2026 presenta un parachoques rediseñado, iluminación LED, alerón de techo y escape oculto.

Interior del Kia Sportage HEV X-Pro Prestige 2026. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

En el interior, el Kia Sportage 2026 viene con pantalla doble curva de 12.3 pulgadas que combina el panel de instrumentos digital y la pantalla de infoentretenimiento. El interior cuenta con cuero sintético resistente, volante plano, carga inalámbrica, puertos USB-C, dos zonas de climatización, asientos delanteros ventilados y calefactados, y un sistema de audio premium Harman Kardon.

El Kia Sportage 2026 viene de serie con el sistema de ayuda a la conducción Highway Driving Assist, control de crucero adaptativo con stop-and-go, asistente de mantenimiento de carril, cámaras de punto ciego, sistema de cámara de 360 ​​grados, frenado de tráfico cruzado trasero y alerta de ocupantes para la segunda fila.

El Kia Sportage HEV X-Pro Prestige 2026. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

El precio de esta versión X-Pro Prestige del 2026 Kia Sportage ronda los $42,000 dólares, incluyendo envío, mientras que la gama arranca cerca de los $30,000 dólares, posicionándose como una de las opciones con mejor relación tecnología-precio en el segmento de los SUV compactos.

