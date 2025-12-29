El Volvo V60 se despide en 2026: última llamada en EE.UU.

El catálogo de Volvo en Estados Unidos está a punto de perder una de sus siluetas más reconocibles. El V60 Cross Country, el último familiar de la marca sueca en ese mercado, ya tiene fecha de salida y confirma un cambio profundo en la estrategia de la compañía, que apuesta de forma definitiva por los SUV y la electrificación. Con su despedida, se cierra un capítulo clave en la historia de Volvo al otro lado del Atlántico.

La decisión no llega de la noche a la mañana. Volvo lleva años ajustando su estrategia comercial en función de la demanda real del mercado norteamericano, un territorio donde los SUV han ganado terreno de forma abrumadora. En ese contexto, los sedanes y familiares han ido perdiendo protagonismo, hasta quedar prácticamente relegados a un segundo plano.

Estados Unidos apuesta por los SUV, y Volvo también

El mercado estadounidense ha sido claro: hoy los compradores prefieren vehículos con carrocería elevada, estética robusta y mayor sensación de versatilidad. Volvo tomó nota y, poco a poco, fue retirando sus sedanes del país.

El S60 dejó de ofrecerse y el V60 Cross Country quedó como el último bastión de una carrocería que ya no encajaba con las cifras de ventas esperadas.

A partir de 2026, la marca únicamente comercializará SUV en Estados Unidos. Esto incluye tanto modelos con motorizaciones híbridas como eléctricos puros, alineados con la transición hacia una movilidad con menos emisiones. Los motores a gasolina sin electrificación ya no forman parte de los planes para ese mercado.

El V60 Cross Country, el último familiar en pie

Con la salida del V60 Cross Country, Volvo se despide del último vehículo no SUV de su oferta estadounidense. Este modelo, basado en el sedán S60, combinaba el diseño clásico de un wagon con una puesta a punto más aventurera, tracción integral y mayor altura libre al suelo.

La marca confirmó que el modelo seguirá disponible en concesionarios hasta mediados de 2026, siempre y cuando haya inventario.

El plazo para realizar pedidos finalizará a finales de enero de 2026, mientras que la producción destinada a Estados Unidos concluirá en abril de ese mismo año. Después de eso, solo quedarán algunas unidades disponibles hasta agotar existencias.

Una decisión “agridulce” para la marca sueca

Desde Gotemburgo, Volvo reconoce que esta transición es “agridulce”. Por un lado, los modelos XC —como los XC40, XC60 y XC90, junto con sus versiones eléctricas— concentran la mayor parte de las ventas y aseguran la rentabilidad del negocio. Por otro, los familiares representan una parte fundamental de la historia de la compañía.

No deja de llamar la atención que Volvo se refiera al V60 Cross Country como “esta generación de camionetas Volvo”, una expresión que sugiere que el concepto no está completamente enterrado. Un eventual regreso, eso sí, dependerá de que el mercado vuelva a mostrar interés por este tipo de carrocerías.

Ventas bajas y números difíciles de sostener

Más allá del componente emocional, la decisión responde a razones económicas claras. El V60 Cross Country fue el vehículo menos vendido de la marca en Estados Unidos durante el último año. Entre 2024 y 2025, registró unas 3,630 unidades comercializadas, una cifra modesta frente al desempeño de los SUV.

Otros modelos como el V60 estándar apenas alcanzaron 30 unidades, mientras que los sedanes no llegaron ni siquiera a las 1,000 ventas. Para cualquier fabricante, mantener un modelo con volúmenes tan bajos resulta inviable, especialmente en un contexto marcado por la electrificación, nuevas normativas y elevados costos de desarrollo.

Precio, mecánica y lo que ofrece antes de irse

El Volvo V60 Cross Country permanecerá en producción hasta mediados de 2026. Su precio de entrada es de $53,495 dólares, y cuenta con una mecánica híbrida ligera que incorpora una batería de 48 V. La potencia combinada ronda los 247 caballos de fuerza, con tracción en las cuatro ruedas y un consumo estimado de 26 mpg.

A nivel de equipamiento, sigue siendo uno de los wagons más completos del mercado.

Ofrece un amplio espacio interior, un sistema de infoentretenimiento moderno con navegación integrada y un completo paquete de asistencias a la conducción. La seguridad, como es tradición en Volvo, sigue siendo uno de sus principales argumentos.

