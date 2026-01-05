Lexus reduce la gama IS 2026 y ajusta sus precios

La estrategia de Lexus para 2026 deja claro que el IS ya no busca ser un sedán de entrada dentro de la marca. Con una gama simplificada al extremo y un ajuste importante en precios, el fabricante japonés redefine el papel de este modelo, apostando por la exclusividad y por una experiencia de manejo fiel a la escuela tradicional. El resultado es un IS más enfocado, más caro y con una identidad deportiva mucho más marcada.

Este cambio no es menor. El IS fue, durante años, la puerta de acceso a la gama de sedanes deportivos de Lexus.

Sin embargo, para 2026 la marca japonesa decidió simplificar la estrategia y concentrarse en un producto más definido, incluso si eso implica un precio más elevado y un público objetivo más específico.

Una gama reducida a un solo IS 350

Para el año modelo 2026, Lexus confirmó que el IS 350 será la única versión disponible. Quedan fuera de la ecuación los anteriores IS 300, así como los más potentes IS 500 e IS 500 F Sport, que se despidieron definitivamente con el cierre del año modelo 2025.

El IS 350 2026 se ofrecerá en dos configuraciones principales: F Sport Design y F Sport, ambas con un enfoque deportivo claro, pero con matices distintos en estética y puesta a punto. El precio de entrada arranca en $48,090 dólares para el IS 350 F Sport Design con tracción trasera, una cifra que representa un aumento notable frente al modelo base anterior.

Para quienes busquen mayor motricidad, la tracción total (AWD) estará disponible como opción, con un costo adicional cercano a $2,000 dólares. Por su parte, el IS 350 F Sport, con una orientación más dinámica, inicia en $50,540 dólares con tracción trasera de serie.

Interior del Lexus IS 350 2026. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Este reajuste deja claro que Lexus ya no posiciona al IS como un sedán de acceso, sino como un producto premium con identidad deportiva definida.

Diseño exterior: postura más agresiva y detalles F Sport

A nivel estético, el Lexus IS 350 2026 mantiene la silueta conocida, pero refuerza su carácter deportivo con ajustes puntuales. El frontal revisado acentúa la sensación de bajo centro de gravedad y una postura más ancha, alineada con la filosofía F Sport.

Ambas versiones incorporan rines de aluminio de 19 pulgadas, con nuevos diseños que refuerzan su presencia visual. En el caso del IS 350 F Sport, se suman elementos distintivos como:

Alerón trasero rediseñado.

Pinzas de freno rojas opcionales.

Detalles exteriores más agresivos.

La paleta de colores incluye siete opciones, entre ellas el nuevo Wind, un gris claro metálico que aporta un aire moderno y busca atraer a un público más joven, especialmente en el mercado estadounidense.

Interior: tecnología actualizada y enfoque en el conductor

Aunque la arquitectura del IS no es completamente nueva, el interior del modelo 2026 recibe mejoras clave para mantenerse competitivo. El habitáculo incorpora un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, junto a un sistema de infoentretenimiento más grande y con respuesta más rápida.

Más del Lexus IS 350 2026. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

El diseño del interior sigue priorizando al conductor, con materiales y acabados que refuerzan el carácter premium y deportivo. Entre los elementos destacados se encuentran:

Ornamentación de “Bambú Forjado”.

Nuevo color interior Rojo Radiante, inspirado en erupciones solares.

Sistema de sonido Lexus Premium de 10 bocinas de serie.

Sistema Mark Levinson de 17 bocinas como opción.

Puertos USB-C y carga inalámbrica.

El conjunto busca equilibrar tecnología, confort y una atmósfera deportiva sin caer en excesos.

Motor V6: una rareza en tiempos de electrificación

Uno de los mayores atractivos del IS 2026 es, sin duda, su motor V6 atmosférico de 3.5 litros. En un segmento que avanza hacia motores más pequeños o electrificados, Lexus mantiene una propuesta clásica que apunta directamente a los entusiastas.

Este propulsor entrega 311 caballos de fuerza y 280 libras-pie de torque, cifras sólidas para un sedán deportivo premium. Dependiendo de la configuración elegida, el IS 350 se ofrece con:

RWD: transmisión automática Sport Direct Shift de 8 velocidades.

AWD: transmisión automática de 6 velocidades.

Además, Lexus realizó ajustes en la dirección asistida eléctrica (EPS) y en la suspensión, logrando una respuesta más precisa y un mejor equilibrio entre confort y deportividad.

