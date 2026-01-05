Tesla es la automotriz más valiosa del mundo por este motivo

Las cifras de ventas no siempre cuentan toda la historia en la industria automotriz. Mientras Tesla cerró 2025 con una caída en sus entregas globales y cedió el primer puesto como mayor fabricante de autos eléctricos a BYD, el mercado financiero sigue enviando un mensaje muy distinto. Para los inversionistas, la compañía de Elon Musk continúa siendo la referencia absoluta del sector.

De acuerdo con un estudio reciente de la consultora china CLS, Tesla se mantiene como la empresa del mundo del automóvil con mayor capitalización bursátil. Su valor de mercado actual alcanza los $1,495,690 millones de dólares, una cifra que la coloca por delante de gigantes históricos como Toyota y de nuevos actores tecnológicos como Xiaomi, además de superar a BYD, hoy líder en volumen de ventas de vehículos eléctricos.

Este dato confirma que, más allá del comportamiento comercial de corto plazo, Tesla sigue ocupando una posición dominante en el plano financiero global.

Qué mide la capitalización bursátil y por qué es clave

La capitalización bursátil es uno de los indicadores más utilizados para evaluar el peso real de una empresa en los mercados financieros. Se calcula multiplicando el precio actual de las acciones por el número total de títulos en circulación, ofreciendo así una estimación del valor total de mercado de una compañía.

En términos simples, esta cifra representa cuánto costaría adquirir una empresa al precio actual del mercado. Para analistas e inversionistas, la capitalización bursátil no solo refleja el desempeño presente, sino también las expectativas de crecimiento futuro, la confianza en su modelo de negocio y su capacidad de innovación.

Es precisamente en este punto donde Tesla marca la diferencia frente a sus competidores. A pesar de un año complejo en ventas, el mercado sigue apostando fuerte por su potencial a mediano y largo plazo.

Tesla por delante de Toyota, Xiaomi y BYD

El ranking elaborado por CLS sitúa a Tesla en el primer lugar, seguida por Toyota, que conserva una valoración sólida pese a su postura crítica frente a la electrificación total. En el tercer puesto aparece Xiaomi, cuya rápida expansión en el sector automotriz ha sido bien recibida por los mercados, mientras que BYD ocupa la cuarta posición.

El caso de Tesla resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que la marca fue superada por BYD como el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos. Sin embargo, el mercado bursátil parece valorar más la capacidad tecnológica, la marca global y las proyecciones futuras que el volumen inmediato de ventas.

Elon Musk / AP. Crédito: José Luis Magaña | AP

Buena parte de esta confianza se sostiene en proyectos que aún están en fase de desarrollo o expansión, como el negocio de conducción autónoma y el servicio de robotaxis. Este último fue recibido con críticas en sus primeras etapas y llegó a ser calificado por algunos analistas como “decepcionante”, además de generar incidentes que mantienen el debate abierto. Aun así, los inversionistas continúan viendo en esta tecnología una fuente clave de crecimiento futuro.

Un crecimiento bursátil que refuerza su liderazgo

Otro dato relevante del estudio es que Tesla fue la automotriz que más creció en capitalización bursátil durante el año, con un incremento de $199,430 millones de dólares. Este avance refuerza su liderazgo y demuestra que, incluso en un contexto adverso en ventas, la compañía logró fortalecer su posición en los mercados financieros.

Este crecimiento se mantiene a pesar de tensiones externas, como los conflictos abiertos de Elon Musk con otras grandes tecnológicas del sector, incluida una conocida empresa vinculada a Google. Lejos de afectar su valoración, estas disputas no han erosionado de forma significativa la confianza de los inversionistas.

Tesla Model S. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El avance chino en el ranking global

Más allá del dominio de Tesla, el informe de CLS destaca un fenómeno clave: el creciente peso de las marcas chinas en el panorama automotriz mundial. Dentro de las 100 empresas del sector con mayor capitalización bursátil, 19 compañías son chinas, una cifra apenas inferior a las 21 registradas el año anterior, pero con posiciones más consolidadas.

Entre los casos más destacados se encuentra el Grupo Geely, propietario de Volvo, que escaló hasta el puesto número 22 tras avanzar dos posiciones y que ya es considerado por algunos analistas como el principal rival estratégico de BYD. Por su parte, el Grupo Chery, matriz de OMODA y JAECOO, alcanzó el puesto número 24, reforzando su presencia global.

No todas las marcas chinas lograron mejorar su posición. El Grupo SAIC, dueño de MG, retrocedió del puesto 17 al 21, a pesar de mantener buenos resultados en ventas, lo que demuestra que el mercado bursátil responde a más factores que el rendimiento comercial inmediato.

