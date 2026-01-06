Xiaomi apunta al millón de eléctricos en tiempo récord

Pocos proyectos automotrices recientes han mostrado una evolución tan acelerada como el de Xiaomi. Lo que comenzó como una incursión ambiciosa de una firma tecnológica en el mundo del automóvil hoy se perfila como uno de los casos más disruptivos del sector eléctrico.

Lee también: Volkswagen avanza con el ID.Polo y deja ver más detalles

Con apenas 20 meses de actividad productiva, la marca ya acumula cifras que la colocan en una conversación reservada, hasta hace poco, para fabricantes con una década de recorrido.

Puedes leer: Tesla es la automotriz más valiosa del mundo por este motivo

Desde el inicio de sus entregas en 2024, Xiaomi ha logrado despachar 140,000 vehículos eléctricos en apenas ocho meses de ese año, a los que se sumaron 410,000 unidades adicionales durante 2025. El resultado es una base de 550,000 coches eléctricos vendidos en menos de dos años, una cifra que sirve ahora como punto de partida para un objetivo aún más ambicioso.

Lejos de conformarse con ese volumen inicial, la compañía quiere replicar todo ese desempeño en un solo año calendario. El desafío no es menor, pero la confianza interna parece estar respaldada por una tendencia de crecimiento sostenido y una demanda que no ha mostrado señales de enfriamiento.

Un mensaje directo desde la cúpula de la compañía

El inicio de 2026 no pasó desapercibido dentro de Xiaomi. Lei Jun, CEO y fundador de la empresa, aprovechó un comunicado oficial para felicitar el nuevo año y, al mismo tiempo, marcar el rumbo que seguirá la división automotriz en los próximos meses. En su intervención, el directivo dejó claro que la meta para este ejercicio no es simbólica ni aspiracional, sino concreta.

Según el CEO: “Si Xiaomi logra vender 550,000 vehículos en 2026, estaremos listos para unirnos al ‘Club del Millón’”. La afirmación no solo refleja ambición, sino también una lectura clara del posicionamiento que la marca cree haber alcanzado frente a sus rivales directos.

El Xiaomi YU7 llegó para arrasar. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

Con ese volumen anual, Xiaomi se colocaría al nivel de fabricantes como Leapmotor, Li Auto o Xpeng, marcas que necesitaron varios años para llegar a ese umbral. La diferencia clave radica en el tiempo: Xiaomi podría hacerlo en menos de tres años desde el inicio efectivo de su producción.

El factor tiempo como gran ventaja competitiva

El calendario juega a favor de Xiaomi. La producción automotriz de la compañía comenzó formalmente en abril de 2024, lo que significa que alcanzar el millón de coches eléctricos vendidos antes de cerrar 2026 supondría un logro sin precedentes en la industria. La mayoría de fabricantes chinos que hoy superan esa cifra tardaron cerca de una década en conseguirlo.

Las cifras recientes refuerzan ese optimismo. Desde septiembre de 2025, la marca ha mantenido un promedio superior a 40,000 entregas mensuales, con un pico de 50,000 unidades en diciembre. Si ese ritmo se sostiene a lo largo de 2026, el volumen anual podría escalar hasta 600,000 entregas, superando ampliamente el objetivo inicialmente anunciado.

Bajo ese escenario, el ingreso al denominado ‘Club del Millón’ podría concretarse incluso antes de finalizar el año. Algunas proyecciones sitúan ese hito alrededor de septiembre de 2026, siempre que no haya interrupciones relevantes en la producción o en la cadena de suministro.

Capacidad industrial y expansión futura

Otro aspecto clave detrás de estas cifras es la infraestructura productiva. Hasta ahora, Xiaomi ha logrado sus primeras 550,000 ventas operando con una sola planta plenamente funcional. La compañía había previsto que su denominada ‘Segunda Fase’ entrara en funcionamiento antes de terminar 2025, aunque finalmente su inauguración se trasladó para algún momento de 2026.

El Xiaomi YU7 impuso un nuevo récord mundial eléctrico. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

A esa ampliación se sumará una ‘Tercera Fase’, concebida como un paso estratégico para sostener el crecimiento a largo plazo y preparar el terreno para la expansión internacional. Europa aparece en el horizonte como uno de los mercados prioritarios, con una llegada prevista a lo largo de 2027.

Nuevos modelos para sostener el impulso

La ofensiva de producto también será determinante. Xiaomi tiene previsto presentar en 2026 su tercer vehículo, un modelo que marcará un quiebre respecto a su estrategia inicial. Se tratará de un gran SUV con sistema de autonomía extendida (EREV), conocido provisionalmente como YU9.

Este nuevo modelo será el más grande desarrollado por la marca hasta ahora y ampliará su alcance hacia un público que busca mayor tamaño y versatilidad. Aunque todavía no está confirmado si llegará a Europa en 2027, lo que sí está claro es que los SU7 y YU7 serán los pilares de la expansión de Xiaomi en el Viejo Continente.

Seguir leyendo:

Lexus reduce la gama IS 2026 y ajusta sus precios

Guía: cómo limpiar el negro piano sin dañar tu auto

Llantas nuevas atrás o adelante: ¿Qué es lo más seguro?