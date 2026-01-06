El nombre Montero vuelve a sonar con fuerza dentro de Mitsubishi, y no por una simple estrategia de marketing.

La marca japonesa trabaja en un SUV que busca recuperar la esencia de los todoterreno auténticos, apostando por una fórmula que prioriza resistencia, capacidad fuera del asfalto y una propuesta mecánica acorde a los tiempos actuales. El Montero 2028 no pretende sumarse a la moda de los crossover, sino volver a ocupar un lugar claro entre los 4×4 de verdad.

El Montero 2028 aparece como una respuesta directa a un mercado que volvió a valorar la mecánica robusta, la durabilidad y la capacidad real fuera de carretera. En un segmento donde abundan los SUV monocasco con estética aventurera, Mitsubishi apuesta por una receta más clásica, pensada para quienes buscan un vehículo capaz de soportar uso exigente sin compromisos.

Una arquitectura pensada para resistir y durar

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo Montero es su base estructural. Todo apunta a que Mitsubishi volverá a utilizar un chasis de largueros, una solución cada vez menos común pero altamente valorada por los entusiastas del off-road.

Este tipo de construcción ofrece una mayor resistencia a la torsión, una mejor respuesta en terrenos irregulares y una vida útil más larga cuando el vehículo se somete a trabajo pesado.

Gracias a la alianza estratégica con Nissan, el Montero 2028 se apoyará en plataformas ya probadas en condiciones exigentes. Ya sea tomando como referencia la arquitectura del Frontier de tamaño medio o la del Armada de gran formato, la base compartida permitiría a Mitsubishi acelerar el desarrollo sin renunciar a un enfoque claramente orientado al uso rudo.

Esto lo posiciona en una liga distinta frente a muchos SUV actuales diseñados principalmente para la ciudad.

Mecánica potente con mirada puesta en la electrificación

El apartado mecánico es otro de los grandes atractivos que se esperan para el nuevo Montero. Entre las opciones más comentadas aparece un motor V6 biturbo de origen Nissan, un bloque que ya ha demostrado su capacidad en modelos de gran tamaño. Con una potencia cercana a los 425 caballos, este propulsor permitiría al Montero ofrecer una respuesta sólida tanto en carretera como fuera de ella, además de una notable capacidad de remolque.

Pero Mitsubishi no se limita a mirar al pasado. La marca también trabaja en una variante híbrida enchufable, una configuración que encaja con su experiencia previa en este tipo de tecnologías.

La combinación de un sistema eléctrico con un motor de combustión no solo ayudaría a reducir consumos y emisiones, sino que aportaría un par instantáneo muy útil en situaciones de baja adherencia, como barro, arena o pendientes pronunciadas.

Tradición off-road como valor diferencial

El nombre Montero arrastra décadas de historia vinculada a la aventura y a la competición en terrenos extremos. Recuperar ese legado no es un simple ejercicio de nostalgia, sino una herramienta poderosa para diferenciarse en un segmento cada vez más competitivo.

Mitsubishi tiene la oportunidad de reconectar con una generación de conductores que asocia al Montero con fiabilidad, resistencia y capacidad real.

Para que ese vínculo funcione, el Montero 2028 deberá ofrecer soluciones específicas para el uso fuera de carretera. Sistemas de tracción avanzados, modos de conducción adaptados al terreno, protecciones inferiores y opciones de bloqueo de diferenciales serían claves para consolidar su credibilidad. Si la marca logra equilibrar tecnología moderna con espíritu clásico, el resultado puede ser muy atractivo.

Diseño robusto con identidad propia

Aunque el modelo definitivo aún no ha sido revelado, las pistas apuntan a un diseño inspirado en el concepto Elevance. El lenguaje visual seguiría la línea robusta y geométrica que Mitsubishi ha desarrollado en los últimos años, con un frontal contundente y proporciones que transmiten solidez.

Este enfoque es especialmente importante para evitar que el Montero sea percibido como una simple reinterpretación de un modelo de Nissan.

La identidad visual jugará un papel fundamental para destacar en un segmento donde la presencia y la autenticidad pesan tanto como las especificaciones técnicas.

Más allá de su capacidad off-road, el Montero 2028 también apunta a un uso versátil. Todo indica que contará con tracción 4×4 de serie y un interior pensado para viajes largos, con espacio suficiente para varios ocupantes y equipaje. La posibilidad de contar con tres filas de asientos refuerza su perfil como vehículo familiar sin renunciar a su carácter aventurero.

