“Fútbol de Primera” anuncia su equipo de lujo para el Mundial 2026

Integrado por una plantilla de exfiguras del fútbol internacional y encabezados por un experimentado periodista de mil batallas como Andrés Cantor, el programa “Fútbol de Primera” se apresta a cubrir su séptimo mundial consecutivo en la edición 2026 combinando las nuevas herramientas del periodismo moderno

Así lo dieron a conocer a través de un comunicado de prensa en donde se resalta la impresionante plantilla de experimentada gente de fútbol de diferentes nacionalidades como el excampeón mundial argentino Jorge Burruchaga, el controvertido y experimentado silbante internacional argentino Javier Castrilli, así como las exfiguras colombianas mundialistas como Carlos “Pibe” Valderrama y Jesús “Chicho Serna, el brasileño campeón mundial Mauro Silva, así como los experimentados exjugadores mexicanos Carlos de los Cobos y Eduardo de la Torre junto con el ecuatoriano mundialista en Corea y Japón 2002 Alex Aguinaga.

Con Carlos “Pibe” Valderrama, Rosa Sánchez, Jorge Burruchaga y Alejandro Gutman, el éxito de Fútbol de Primera está garantizado en el ya cercana Mundial 2026. Crédito: Cortesía

Todos ellos estáran coordinados por la experiencia y colmillo largo y retorcido de Andrés Cantor, así como su colega y apoyo de mil batallas, el también experimentado periodista argentino Alejandro Gutman, en una emisión que ha impuesto pautas y roto paradigmas en el periodismo deportivo de los Estados Unidos y en el contexto internacional.

La cobertura de “Fútbol de Primera” se podrá seguir a través de 180 emisoras afiliadas en la Unión Americana, que además tendrán el plus de poder seguir los análisis y sucesos que acontezcan en la fiesta mundialista que por primera ocasión en la historia de la FIFA se jugará en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, a través de la plataforma de Youtube en el canal oficial de “FDP” que proyectará el alcance de cobertura a niveles sin precedentes.

La cobertura

“Fútbol de Primera” a partir del Mundial 2002 ha dejado constancia de una calidad periodística y para seguir marcando pautas tendrá como ya dijimos el análisis arbitral certero de Javier Castrilli quien reseñará todas las complicaciones que tendrá el arbitraje en la justa mundialista y que desde la implementación del VAR se ha convertido en un ente más especializados que puede definir campeonatos.

También estarán dentro del gran equipo Daniel Chapela y Rosa Sánchez que completan el equipo de comentaristas con su perspectiva periodística especializada que le darán el plus de la información a este grupo de profesionales de la comunicación.

Mientras que Nico Cantor realizará reportajes a pie de campo para los partidos de la Selección Nacional de Estados Unidos y otros equipos latinoamericanos. Jesús Padilla estará a pie de campo para los partidos de Argentina en Dallas.

Sammy Sadovnik, Mauricio Serna y Carlos de los Cobos junto con otros grandes profesionales se aprestan a la gran cobertura de Fútbol de Primera en el Mundial 2026. Crédito: Cortesía

Los comentarios de los partidos estarán a cargo de las voces autorizadas de Sammy Sadovnik, Jesús Eduardo Acosta, Kevin Rodríguez, Diego Pessolano y Ronald Villalobos, profesionales con amplia experiencia y reconocimiento en el mercado de la radiodifusión en español.

La cereza en el pastel de “Fútbol de Primera” fue la presentación de su nueva canción oficial, “La Copa Soñada”, escrita e interpretada por Gerry Cea y producida por Yadam González. Grabada en el estudio Lemon Tree Entertainment en Miami, la canción también está disponible en todas las plataformas de música.

Con esta cobertura, Fútbol de Primera consolida aún más su posición como la plataforma líder de contenido futbolístico en español, ofreciendo una propuesta editorial sólida y multiplataforma, adaptada a las audiencias, anunciantes y socios estratégicos durante el evento deportivo más importante del mundo.

La experiencia de Fútbol de Primera

Fútbol de Primera ha transmitido todas las Copas Mundiales de la FIFA ininterrumpidamente desde 2002. La compañía posee los derechos de transmisión de las selecciones nacionales masculina y femenina de Estados Unidos hasta 2030, así como de las Copas Oro 2027 y 2029 y la Liga de Naciones de la Concacaf hasta 2029.

Su programa diario insignia se ha transmitido ininterrumpidamente durante 37 años, un hito sin precedentes en la radio deportiva en español. En línea con las tendencias de consumo de contenido en constante evolución, Fútbol de Primera lanza múltiples franquicias digitales en todas las plataformas, ampliando su presencia en audio, video y redes sociales, incluyendo su canal oficial de YouTube.

Seguir leyendo:

– La “Hormiga” González se define como un “falso mexicano”

– Las entradas al Mundial de 2026 se perfilan como las más costosas en la historia de las Copas del Mundo

– Guillermo Ochoa con el protagonismo a la baja en el AEL Limassol











