Guillermo Ochoa con el protagonismo a la baja en el AEL Limassol

Guillermo Ochoa nuevamente sufrió un duro golpe en busca de mantener la continuidad en el AEL Limassol al ser ignorado para jugar contra el Omonia Aradippou en la serie final para evadir el descenso en la Liga de Chipre y donde el arquero mexicano sumó el segundo juego sin ver acción.

Ochoa sigue siendo cuestionado para formar parte de la selección de México para el próximo Mundial 2026 y la falta de actividad con su equipo opera en su contra para poder mantener vivas sus opciones de ser convocado a la lista final del técnico Javier Aguirre.

¡OCHOA NO FUE CONVOCADO POR AEL LIMASSOL! 🇲🇽🧤⚽️



Tras la Fecha FIFA, Guillermo Ochoa no entró en la convocatoria para la Jornada 2 de los playoffs por el no descenso en Chipre.



Sin el arquero mexicano, AEL Limassol se llevó la victoria 0-3 ante Omonia Aradippou. Antes, habían… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 4, 2026

La segunda ausencia de Ochoa se suma a la inactividad que tuvo con la selección de México en la pasada fecha FIFA contra Portugal y Bélgica, donde no tuvo minuto alguno de acción bajo los tres postes de la meta del Tricolor, encomienda dada al portero de Chivas Raúl “Tala” Rangel.

Pero tal parece que el AEL Limassol no necesitó de su portero titular para vencer al Omonia Aradippou 0-3, en donde la portería de esta escuadra fue defendida por Panagiotis Kyriakou. El mexicano Ochoa tampoco estuvo presente en la fecha pasada en el empate 1-1 contra el Ethnikos Achnas

Esta es la segunda vez consecutiva que el portero mexicano no figura en la lista del equipo; la anterior fue en el empate 1-1 contra el Ethnikos Achnas, mientras que el guardameta mexicano la última vez que vio acción fue contra el Omonia Aradippo, el pasado 14 de marzo, en donde perdieron 1-2

Golpe contra su presencia en el Mundial

Sin duda, la falta de actividad es un duro golpe para Memo Ochoa en sus aspiraciones mundialistas, sobre todo porque se insiste en su presencia en el próximo Mundial como uno de los tres porteros que elegirá Javier Aguirre dentro de los 26 convocados.

¡Borrado en su club y en selección! ❌❌



Por segundo partido consecutivo, Guillermo Ochoa no fue convocado por Hugo Martins. AEL Limassol venció 0-3 al Omonia Aradippou en el Playoff por no descender en la Liga de Chipre ⚽📝🇨🇾 pic.twitter.com/pJ3snUVETo — AS México (@ASMexico) April 5, 2026

Todo indica que formará parte del combinado mexicano en la Copa del Mundo a pesar de que no viva un buen momento en su club. Eso sí, el puesto titular lo tiene prácticamente amarrado Raúl ‘Tala’ Rangel, pero cabe señalar que en el Mundial 2010 Memo Ochoa fue titular en casi todo el proceso del “Vasco” Aguirre, pero al final el titular fue Óscar Pérez.

Seguir leyendo:

– Carlos Hermosillo se opone a la titularidad de Guillermo Ochoa en el Mundial

– El “Loco” Abreu saca la cara por Memo Ochoa y pide que México lo valore

– El “Vasco” resalta la trayectoria de Memo Ochoa, ¿pero será titular contra Portugal?











