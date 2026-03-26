El “Vasco” resalta la trayectoria de Memo Ochoa, ¿pero será titular contra Portugal?

El técnico de México, Javier “Vasco” Aguirre resaltó la trayectoria de Guillermo Ochoa como factor para convocarlo a la fecha FIFA contra Portugal y Bélgica y también tenerlo contemplado para el Mundial, pero habrá que ver si eso es el detonante para darle la titularidad vs. Portugal y en la Copa del Mundo.

Las versiones extraoficiales aseguran que el portero que saltará a la cancha contra los lusos será Raúl “Tala” Rangel, pero conociendo al “Vasco” Aguirre nada está definido por más que su referencia más cercana como titular en el Tricolor sea el guardameta del Guadalajara.

Aguirre en la conferencia previa al encuentro contra Portugal, defendió el llamado de Guillermo Ochoa, sin que hasta el momento su desempeño en el fútbol de Chipre justifique del todo su presencia en el Tricolor y se abra la opción de acudir a su sexto mundial en su trayectoria.

¡OCHOA ES UN REFERENTE DEL FÚTBOL MEXICANO!🤯🙌



"Memo Ochoa es un portero activo, es un jugador que nos ayuda dentro y fuera de la cancha"



❗️Javier Aguirre, D.T de la Selección Nacional de México pic.twitter.com/CQxtohcCC2 — Claro Sports (@ClaroSports) March 26, 2026

“Lo de Memo es un portero en activo, lleva muchos años fuera de la Liga MX, es un jugador que nos ayuda dentro y fuera del terreno de juego, un referente del fútbol mexicano. Tengo a dos, él y Rafa; también estaba Andrés, está activo, bien, lo quiero ver, punto”, declaró.

También dijo sobre este tema: “Alguna vez vino Andrés Guardado en su despedida. Yo le decía a los jugadores: “Estos tres han hecho historia en el fútbol mexicano. “Ochoa está activo, está trabajando. Lo quiero ver”, acotó.

El “Tala” Rangel sería el titular vs. Portugal

Salvo que el “Vasco” Aguirre cambie sus métodos, todo indica que contra Portugal y Bélgica saltaría como titular el portero de Chivas, Raúl “Tala” Rangel, con la finalidad de que pueda mostrarse contra dos adversarios de respeto y en un escenario de alta responsabilidad, sobre todo porque tendrá detrás al histórico Memo Ochoa con cinco mundiales y a Carlos Acevedo.

Rangel se ha convertido en la primera opción de Aguirre, pero no hay nada definido, aunque la tendencia es que el arquero del Guadalajara asuma el rol protagónico que desea el técnico nacional, sobre todo bajo un ambiente de demasiado reto que puede servir para catapultarlo y garantizarle la titularidad en el Mundial o de lo contrario, apostar por otra opción.

Se asegura que Memo Ochoa ya sabe cuál será su rol en la selección de México, pero todo dependerá de cómo se comporte el “Tala” Rangel, siempre y cuando responda, o de lo contrario le dejará el camino libre a la titularidad al “Cinco” Copas” de Ochoa.

Hola Memo 👋🏻



Ochoa vuelve a @miseleccionmx luego de 9 meses 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/HcIAREKCar — PressPort (@PressPortmx) March 26, 2026

Ochoa ya tuvo el rol de mentor de los porteros Raúl Rangel y Luis Malagón en la pasada Copa Oro 2025, por lo cual para el Mundial esta sería su participación en la justa mundialista, pero como dicen, el Vasco pone, pero Dios dispone.

Seguir leyendo:

– Álvaro Fidalgo sin privilegios en la selección de México

– Chino Huerta recayó de su lesión y el Mundial depende casi de un milagro

– El “Vasco” estaría pensando en el “Chucky” Lozano como “tapado” para el Mundial





