El “Vasco” estaría pensando en el “Chucky” Lozano como “tapado” para el Mundial

Hirving “Chucky” Lozano tendría una última oportunidad de subirse al camión de México para el Mundial 2026, siempre y cuando pueda convencer al técnico del Tricolor, Javier Aguirre, quien lo llamaría para la concentración de seis semanas que realizará el equipo mexicano antes de debutar en la justa universal.

De acuerdo a fuentes dignas de todo crédito en el entorno de la selección de México que le comentaron a La Opinión, bajo la condición de mantener el anonimato, dentro del entorno del cuerpo técnico de la selección azteca existe la idea de sumar esfuerzos y encontrar a los delanteros en plenitud de facultades para ser convocados para el Mundial.

#SELECCIÓNMEXICANA I "NECESITA ESTAR JUGANDO"



Javier Aguirre sobre contemplar a Irving 'Chucky' Lozano dice que le gustaría que estuviera jugando. "Me gusta que estén en forma futbolísticamente".



"Yo tengo más argumentos si están jugando". pic.twitter.com/RKA33rg5Kr — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) January 21, 2026

La idea suena descabellada, sobre todo por la falta de ritmo que tendrá Hirving Lozano a la hora de presentarse a la convocatoria del equipo mexicano a principios del mes de mayo debido a su inactividad por indisciplinas y falta de respeto contra el técnico de la escuadra del sur de Estados Unidos, Mickey Varas.

No hace mucho, el técnico de México, Javier Aguirre, dijo claramente que la única opción para que Lozano fuera considerado es que estuviera jugando, pero viendo las circunstancias de lesiones y algunas bajas de juego, el estratega nacional es capaz de tomar decisiones de cualquier índole y una de estas sería el llamado del Chucky Lozano.

Un punto favorable para que Aguirre flexibilizara su actitud contra Lozano fue que el exdelantero del Pachuca, PSV Eindhoven y Nápoles, supuestamente aceptó buscar otro equipo después del Mundial 2026 para seguir su carrera en el fútbol y renegociar su contrato de dos años que todavía le restan con el equipo californiano a razón de siete millones de dólares por año.

En caso de concretarse esta opción, Lozano pelearía directamente su sitio en la lista mundialista con la joven promesa de Chivas. Armando “Hormiga” González, que está pasando un gran momento en la Liga MX, como campeón de goleo en el torneo anterior contra el portugués Paulinho del Toluca y el italiano del Atlético San Luis Joao Pedro.

En el ataque de México están considerados Raúl Jiménez del Fulham, Germán Berterame del Inter Miami, Armando González de Chivas, Julián Quiñones del Al-Qadisiya, Alexis Vega y Guillermo “Memote” Martínez, pero tienen opciones de subirse al Mundial Santiago Giménez y ahora surge el nombre de Hirving “Chucky” Lozano.

Habrá que esperar si la versión se concreta, pero de acuerdo a la fuente consultada, esta idea ronda en la cabeza del técnico nacional, sobre todo porque no hay un jugador en el ataque de México con las condiciones que tiene el exdelantero del San Diego FC.

🇲🇽🆚🇮🇸Lainez, Ramón Juárez, 'Chucky' Lozano…



Hablamos de los "olvidados" por #JavierAguirre en @miseleccionmx, a pocos meses del Mundial 2026.



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Lozano cuenta con gran experiencia y en el Mundial de Rusia 2018 demostró su gran capacidad con el gol anotado contra Alemania que permitió a México lograr su primera victoria en los Mundiales sobre el poderoso cuadro germano.

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