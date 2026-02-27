El “Chucky” Lozano, una piedra en el zapato del San Diego FC, que buscaría como deshacerse del mexicano

La directiva del San Diego FC jamás llegó a pensar que la baja del delantero Hirving “Chucky” Lozano le representaría un grave problema que estaría ya afectando la convivencia diaria al interior de la escuadra dirigida por el norteamericano Mikey Varas al grado de que les urge deshacerse del mexicano.

En los momentos en que las versiones aseguran que la directiva del cuadro de la frontera sur de Estados Unidos en la Major League Soccer (MLS) estaría dispuesta a perder dinero con tal de acabar con el contrato de cuatro años que firmaron para jugar a partir de 2025 a razón de siete millones de dólares por año, con lo cual a Lozano le restarían todavia pagarle casi 18 millones de dólares.

San Diego FC’s Sporting Director Tyler Heaps | Contract Extension, Hirving "Chucky" Lozano, R2D



Full video here:

https://t.co/qR8n9YCSUn pic.twitter.com/qsi4majhe5 — SanDiego.Futbol (@SanDiego_Futbol) February 24, 2026

Para el equipo californiano ese sería el menor de los problemas que está generando la presencia de Lozano en el plantel del San Diego FC, pues de acuerdo a datos proporcionados a La Opinión, dignos de todo crédito se asegura que el llamado “Chucky” Lozano por contrato tiene que seguir entrenando con sus compañeros, asistiendo a las charlas técnicas y tácticas, así como convivir con el plantel en las concentraciones.

‘CHUCKY DIFÍCILMENTE ESTARÁ CON LA SELECCIÓN; FIDALGO SERÁ CONVOCADO PRONTO’ 🤯@crh_oficial comparte información sobre seleccionados como Quiñones, Lozano y hasta Fidalgo 🇲🇽#FSRadioMX pic.twitter.com/WY8WHTq1hr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 24, 2026

Estos factores tendrían de cabeza al técnico Mikey Varas, pues después de pedirle a la directiva que apoyaran la decisión de prescindir de los servicios del delantero mexicano que ha participado en los Mundial de Rusia 2018 y Qatar 2022, los últimos acontecimientos indican que el conflicto ha aumentado debido a que por términos en el contrato no se puede actuar contra el artillero azteca.

Lozano en busca de impedir que la escuadra californiana le aplique la cláusula de rescisión de contrato por causa justificada al no asistir a uno de los eventos programados, se ha dado a la tarea de asistir a cada una de las actividades que realiza el equipo.

Por esa razón el “Chicky” Lozano ha tenido que estar presente en las actividades del equipo como aconteció en el partido de la primera fecha de la temporada 2026 de la Major League Soccer en donde golearon 5-0 a Montreal.

ESTÁN HARTOS DEL CHUCKY 😱🔥



Desde San Diego están molestos con Hirving Lozno. El jugador mexicano, ha rechazado TODAS las ofertas de la Liga MX y MLS este mercado, prefiriendo quedarse en la “congeladora” del club.



➡️ Tyler Heaps, director deportivo del San Diego FC, rompió el… pic.twitter.com/mtxnFNSamP — Futbol Total (@futboltotal) February 27, 2026

Lozano debió estar en la charla donde Varas dio a conocer a los titulares y suplentes, así como los aspectos tácticos del equipo en un factor que tiene de cabeza al cuerpo técnico que le ha exigido a la directiva que apresure la negociación de alguna oferta para deshacerse del Chucky Lozano.

Se negó a jugar con Xolos de Tijuana

Inclusive entre los datos que le fueron dados a conocer esta casa editorial es que la directiva de San Diego FC ofreció al “Chucky” Lozano jugar en los Xolos de Tijuana por lo menos en los próximos seis meses y pueda asistir al Mundial como es el anhelo de miles de mexicanos y el objetivo del técnico Javier Aguirre que habría tratado de convencer al jugador de esta en activo.

Lozano además ha rechazado otras ofertas de equipos importantes de la Liga MX y su futuro parece tan enturbiado que para la selección de México ya parece solo una referencia y un recuerdo de aquel Mundial en Rusia 2018 con el gol en el debut contra Alemania.

Seguir leyendo:

– Hirving Lozano seguirá excluido de San Diego FC

– Hirving Lozano fue criticado por su hermano

– El “Chucky” Lozano estaría complicando su salida del San Diego FC





