Hirving Lozano seguirá excluido de San Diego FC

Hirving Lozano sigue atravesando un momento complejo en San Diego FC. El delantero mexicano sigue apartado del club y la decisión de la directiva no parece cambiar. Tyler Heaps, director deportivo del equipo estadounidense, reafirmó la postura del equipo.

El “Chucky” Lozano habría sido apartado del grupo por indisciplina. El delantero mexicano ha tenido varios episodios de mala conducta que ha motivado a Mikey Varas a tomar la decisión de excluirlo del primer equipo. Tras varias semanas del anuncio de que no cuenta para San Diego FC, Heaps reafirmó la decisión del club.

“Nuestra postura sigue siendo la misma. Hirving no forma parte ni formará parte de nuestros planes deportivos de cara a este año”, dijo el directivo en SanDiego.Futbol.

San Diego FC’s Sporting Director Tyler Heaps | Contract Extension, Hirving "Chucky" Lozano, R2D



Lozano tiene pretendientes

A pesar de que Hirving Lozano sigue apartado del equipo y no tiene ritmo competitivo, el mexicano si ha generado interés en otro clubes. Tyler Heaps reveló que en San Diego FC si han recibido a clubes interesados en el “Chucky”.

“Ha habido y hay interés en los servicios de Hirving. Es un muy buen jugador, y creo que los equipos, tanto dentro como fuera de la liga, entienden que podría ser un excelente jugador para otro club”, informó.

Todo parece indicar que uno de los problemas que complica la salida de Lozano está relacionado con su salario. El exjugador del Napoli percibe cerca de $6 millones de dólares. Este es un alto valor que no muchos clubes de Concacaf pueden darse el lujo de pagar. Lozano tiene un contrato vigente con el equipo hasta diciembre de 2028. Pero al no ceder en sus pretenciones, el “Chucky” seguiría condenado a estar fuera del equipo.

“Si seguimos teniendo dificultades para llegar a un acuerdo con Hirving, sus representantes y otro club para encontrar una solución para él, lo esperado sería que siguiera entrenando solo”, concluyó.

