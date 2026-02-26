Fernando Batista sería el elegido para ser el reemplazo de Miguel Herrera

Internamente, en Costa Rica ya estaría planificando su próximo proceso de cara al Mundial de 2030. Después de quedar fuera de la Copa del Mundo de 2026 de la mano de Miguel Herrera, Fernando Batista sería el elegido para comandar al conjunto costarricense.

Según informaciones difundidas por ESPN, dentro de la entidad federativa de Costa Rica ya habrían tomado la decisión de darle las riendas de la selección a Fernando Batista. El “Bocha” viene de dirigir a Venezuela, selección que tampoco pudo clasificar al Mundial.

“Tras una votación cerrada y dividida en el seno del Comité Ejecutivo, el argentino Fernando Batista fue el candidato escogido para asumir la dirección técnica de la selección nacional de Costa Rica“, informa el portal.

🚨🇨🇷 ESPN puede confirmar que Fernando Bocha Batista es el elegido para dirigir la selección de Costa Rica.



Ahora, vendrá el proceso de negociación con el argentino, quien se manifiesta tendrá cinco asistentes.

Sin embargo, el reporte detalla que esto solo es el primer paso. Costa Rica buscará firmar a Fernando Batista, pero ahora deberán estudiar la elaboración de una buena oferta que sea atractiva para el entrenador argentino.

“Aunque Batista fue el elegido, el proceso aún no está cerrado formalmente. La Federación deberá ahora entrar en fase de negociación con el técnico para definir aspectos clave como: presupuesto salarial, conformación del cuerpo técnico, condiciones contractuales y duración del vínculo“, agrega el reporte.

Un espejismo en Venezuela

Fernando Batista es el elegido por su trabajo con la selección de Venezuela. Esta ha sido su única experiencia como entrenador principal. Sin embargo, no hay que dejarse llevar por el poco prestigio que tiene “La Vinotinto” y la medida de que estuvieron a una victoria de clasificar al primer Mundial de su historia.

El “Bocha” no se fue muy querido del conjunto venezolano. A pesar de que llegaron a los cuartos de final de la Copa América de 2024, el rendimiento de “La Vinotinto” fue muy bajo. Por las Eliminatorias Sudamericanas, Venezuela llegó a tener un balance de 3 victorias en 16 partidos.

Venezuela se quedó fuera de una ronda clasificatoria que entregaba seis cupos y medio al Mundial a diez selecciones participantes. Además, en el último encuentro en el que debían ganarle a una selección colombiana ya clasificada, perdieron 3-6 en condición de local y quedaron fuera de la Copa del Mundo. Batista se fue por la puerta de atrás de una selección sin ideas a pesar de los casi tres años de proceso.

