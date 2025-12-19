Miguel Herrera reconoce su decepción por su fracaso con Costa Rica

Miguel Herrera viene de un doloroso fracaso en las Eliminatorias de Concacaf. En una fase clasificatoria sin Estados Unidos, México y Canadá, Costa Rica no pudo obtener el boleto a la Copa del Mundo de 2026. El “Piojo” reconoció su decepción al no conseguir el objetivo.

En una entrevista con Claro Sports, Miguel Herrera no ocultó la tristeza causada por su cuestionable paso por el conjunto costarricense. Un entrenador experimentado como Herrera vivió una de sus caídad más dolorosa.

“Este es el proceso más triste porque teníamos ilusión, ganas y una Copa Oro aceptable (…) Me dolió mucho la eliminación, me pegó fuerte porque tenía mucha ilusión. Los muchachos lo hicieron bien, se entregaron, pero nos faltó un gol”, dijo el estratega mexicano.

Costa Rica fue emparejada en el Grupo C de las Eliminatorias Concacaf. Los “Ticos” fueron superados por Haití (11 puntos) y Honduras (9 puntos). Costa Rica solo alcanzó 7 unidades en el sector.

“Un solo gol nos hubiera llevado directo al Mundial o al repechaje. Esa es la realidad (…) Perdimos uno, ganamos uno y empatamos los demás. Ganar cualquiera de esos partidos nos llevaba al Mundial”, detalló.

En enero de 2025 Miguel Herrera fue anunciado como seleccionador de Costa Rica. El “Piojo” no duró un año en el banquillo del conjunto costarricense. El estratega mexicano dirigió a los “Ticos” durante 15 partidos. El exentrenador del América dejó un balance de 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas. El problema es que la caída de sus dirigidos se produjo en las Eliminatorias, el torneo más importante que asumieron desde la llegada de Herrera.

Fase final Eliminatorias Concacaf

