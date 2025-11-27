Costa Rica repetiría la fórmula mexicana tras su reciente fracaso

Costa Rica será uno de los grandes ausentes del Mundial de 2026. El conjunto costarricense fracasó en unas eliminatorias de Concacaf sin selecciones como México, Estados Unidos y Canadá. Miguel Herrera es uno de los responsables, pero los dirigentes de Costa Rica buscarían repetir la fórmula mexicana.

Miguel Herrera fue muy cuestionado tras su paso por la selección costarricense. El “Piojo” solo pudo ganar un partido en la fase final de las eliminatorias. Haití y Honduras le ganaron la pulsada a los Ticos.

El conjunto costarricense ya debe pensar en un nuevo proceso. La mejor forma de pasar el trago amargo es iniciando un nuevo proyecto de cara a la Copa del Mundo de 2030. Luis Fernando Tena sería el seleccionador indicado.

“Reportes internacionales indican que Luis Fernando Tena, entrenador mexicano, es el elegido por Costa Rica para suceder a Miguel Herrera, quien no se fue con las manos vacías tras su renuncia”, informan desde Deportes Televisa.

¡Costa Rica se lanza por Luis Fernando Tena! 🎯



🤯🇨🇷🇲🇽 Desde Guatemala señalan que tras el fracaso rumbo al Mundial 2026, la federación tica ya pidió su plan de trabajo y propuesta salarial, encantados con lo mostrado con los chapines en Copa Oro y Eliminatoria.



¿Será Tena el… pic.twitter.com/99AQJIta9n — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 22, 2025

Más allá de una información aislada desde Costa Rica ya habrían mantenido un contacto con el “Flaco” Tena. Los dirigentes habrían sondeado algunos detalles de las exigencias del entrenador mexicano.

“Resulta que la Federación ya le habría pedido al director técnico su plan de trabajo y propuesta salarial para avanzar con las negociaciones. Los costarricenses estarían encantados por el nivel demostrado en Guatemala, su exequipo, durante la Copa Oro y Eliminatoria”, detalla el reporte.

Luis Fernando Tena en Guatemala

Al mando de la selección de Guatemala, Luis Fernando Tena tampoco logró llevarlos al Mundial. El conjunto guatemalteco fue emparejado en el Grupo A de las Eliminatorias de Concacaf. “Los Chapines” quedaron terceros en su grupo con dos victorias, dos empates y dos derrotas. Panamá y Surinam quedaron por delante.

En noviembre de 2021, Luis Fernando Tena asumió las riendas de la selección de Guatemala. Hasta ahora el estratega mexicano ha dirigido 59 encuentros en los que acumula 25 triunfos, 13 empates y 21 derrotas. Con el “Flaco” Tena en el banquillo, “Los Chapines” llegaron a las semifinales de la última Copa Oro (eliminados por Estados Unidos).

"Es triste ver el vestidor así y a la afición triste […] De mi continuidad, yo estoy contento con todos en Guatemala, pero la decisión la tendrá la directiva, yo estoy puesto para seguir"



Luis Fernando Tena, DT de Guatemala, tras quedarse sin boleto al Mundial 2026 pic.twitter.com/nSTer3ifw8 — Claro Sports (@ClaroSports) November 14, 2025

