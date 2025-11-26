Antonio Mohamed cuestiona el “mediocre” formato de la Liga MX

Antonio Mohamed alzó su voz en contra del formato de la Liga MX. El estratega argentino considera que se fomenta la “mediocridad” por la forma en la que está planteado el torneo. El “Turco” no ocultó su disgusto mientras busca su bicampeonato en México.

El entrenador sudamericano cuestionó la cantidad de equipos a los que se le da opciones de clasificar a la ronda eliminatoria. Antonio Mohamed considera que 10 clubes clasificados es una cantidad excesiva. Son 18 los equipos participantes en la primera división.

“Ningún tipo de utilidad, ningún tipo de justicia deportiva, me parece que es una invitación a la mediocridad. Creería que habría que quitarlo. Es más, yo creo que tiene que calificar siete. El superlíder tiene que ir directamente a semifinales, los otros tres jugar y ahí esperar. Pero bueno, clasifican 10, hacen esperar. Nosotros recién supimos cuál es nuestro rival ayer. Me parece que no es bueno, pero las reglas están puestas de antemano y hay que respetarlas”, dijo el argentino.

LA PROPUESTA DEL 'TURCO'. 🤔 Antonio Mohamed sugirió otro modelo de Liguilla para eliminar el Play-In en la Liga MX. ¿Qué te parece? #PuntoFinal pic.twitter.com/dTzUus75qT — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 26, 2025

Bajo las concepciones del “Turco”, los Pumas de la UNAM, los Tuzos del Pachuca y los Bravos de Juárez no debieron seguir con vida en el Apertura 2025 después de la jornada 17. En este orden de ideas, un equipo como Los del Pedregal trascendieron de ronda después de haber ganado 5 partidos de 17 posibles.

Toluca vs. Juárez

Los Diablos Rojos del Toluca reanudarán su defensa del campeonato ante uno de los equipos que no debía pasar el corte, según Antonio Mohamed. Los Bravos de Juárez finalizaron en el puesto 8 de la tabla general y se ganaron su cupo a los cuartos de final después de vencer a los Xolos de Tijuana y a los Tuzos de Pachuca en la fase eliminatoria. Este será el rival del Toluca.

“La diferencia es que no tenemos la mochila encima de tener la obligación de ser campeones. La obligación se la ponemos nosotros mismos, que queremos volver a ser campeones. Entonces, estamos mucho más seguros, con mucho más entrenamiento juntos y también siento que hoy somos más equipo que hace 5 meses, hoy somos mejores que hace 5 meses y solamente lo tenemos que demostrar”, explicó Mohamed.

El primer partido entre estos dos conjuntos se desarrollará este miércoles 26 de noviembre. El primer duelo tendrá como escenario en Estadio Olímpico Benito Juárez. El conjunto de La Frontera viene motivado después de sus dos victorias al hilo. El Toluca tiene más de dos semanas sin jugar un partido oficial.

