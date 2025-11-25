Allan Saint-Maximin calienta el duelo contra el América

La Liga MX ya está llegado a su etapa final. Uno de los partidos más interesantes de los cuartos de final del Apertura 2025 es el duelo entre Rayados de Monterrey y el Club América. Ambos equipos tienen jugadores de prestigio, pero Allan Saint-Maximin no se desvela pensando en sus rivales.

Allan Saint-Maximin es una de las grandes estrellas de las Águilas del América. Pero el delantero francés no será el único futbolista que acapare los flashes en esta serie. En la acera de al lado están futbolistas de la talla de Anthony Martial, Sergio Ramos y Sergio Canales. Maximin reconoció que solo ha mantenido contacto con el exdelantero del Manchester United.

“Conozco a Martial, por supuesto, muy buen chico y un jugador increíble. A Ramos no lo conozco, pero todos conocen la calidad de este jugador, no es posible no conocerlo especialmente por lo que hizo en el Real Madrid. A Canales, realmente no lo conozco, pero todos son muy buenos jugadores”, dijo Maximin en unas declaraciones para TUDN.

Pero el delantero francés no se deja intimidar por las armas de Rayados de Monterrey. Lejos de preocuparse por sus rivales, Allan Saint-Maximin reconoció que está centrado en su juego y en la forma en la que podrá aportarle al conjunto azulcrema.

“Para ser honesto, realmente no me importa nada de eso. Lo más importante es que siempre intento dar lo mejor de mí por el equipo, siempre intento luchar, incluso si a veces algunos partidos son difíciles, no son fáciles de ganar“, agregó.

Desde que llegó al América, Maximin ha jugado 12 partidos. Durante 663 minutos dentro del campo, el atacante europeo ha aportado 3 goles y 2 asistencias. Maximin ha quedado a deber, pero la fase eliminatoria es un buen momento para que comience a responder por los esfuerzos de su traspaso.

Monterrey vs. América

Este miércoles 26 de noviembre se desarrollará el partido de ida de esta serie. Por los cuartos de final de la Liga MX, Rayados de Monterrey recibirá a las Águilas del América en el Estadio BBVA. Ambos clubes perdieron en su última presentación en la fase regular: Rayados cayó 4-2 con las Chivas de Guadalajara y el América perdió 2-0 con los Diablos Rojos del Toluca.

