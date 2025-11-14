Marcelo Bielsa sube en un pedestal a las Águilas del América

Marcelo Bielsa sigue afinando detalles para la participación de Uruguay en la Copa del Mundo de 2026. El conjunto sudamericano tendrá dos partidos amistosos en el mes (contra México y Estados Unidos). El “Loco” tiene entre sus convocados a tres jugadores del América, un equipo top en el mundo según su juicio.

La selección uruguaya, que entre eliminatorias y duelos amistosos solo tiene una derrota en once partidos, busca mejorar su funcionamiento de cara a la Copa del Mundo. Entre los convocados, Marcelo Bielsa cuenta con tres jugadores de las Águilas del América.

El “Loco” tiene a su disposición al defensor Sebastián Cáceres y a los delanteros Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, todos ellos futbolistas azulcremas. El último de los mencionados reveló el gran estima que le tiene Bielsa al histórico conjunto mexicano.

“Todos sabemos que el profe tiene claro en qué equipo estoy. Siempre me lo dice, que trate de aprovechar que estoy en uno de los mejores equipos del mundo, ni siquiera de México, sino del mundo. Así me siento, afortunado de estar en el América, con el América encontré mi lugar en la selección”, dijo Aguirre en unas declaraciones recopiladas por Heraldo Deportes.

¿AMÉRICA, UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS DEL MUNDO? 🤔



Atención a lo que le dijo Marcelo Bielsa a 'Búfalo' Aguirre 👀 pic.twitter.com/yyDBCwW1DI — Futbol Picante (@futpicante) November 13, 2025

Los tres futbolistas convocados por Bielsa son jugadores importantes en el esquema de André Jardine dentro del Club América. Rodríguez, Aguirre y Cáceres han jugado más de diez partidos en la temporada. Todos superan los 1,000 minutos dentro del campo en la campaña.

Marcelo Bielsa y la Liga MX

El “Loco” tiene un pasado dentro del fútbol mexicano. Andes de catapultar su carrera como entrenador, Marcelo Bielsa dirigió al Club atlas entre 1993 y 1995; a las Águilas del América en la temporada 1995-1996. En general, Bielsa dirigió más de 70 partidos en el balompié azteca.

Marcelo Bielsa 🇦🇷 cumple hoy 65 años. Recuperamos esta entrevista de su etapa en el Atlas en el año 1994.

#ArchivoFutbolero pic.twitter.com/4GLzaO5BKc — Archivo Futbolero (@ArchivoFutboler) July 21, 2020

Marcelo Bielsa y Uruguay retarán a México este sábado 15 de noviembre. El duelo tendrá como escenario el Estadio Corona, recinto deportivo con una capacidad para 30,000 espectadores.

