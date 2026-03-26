Álvaro Fidalgo sin privilegios en la selección de México

Álvaro Fidalgo, actual jugador del Betis de Sevilla y por cuya naturalización se generó un frente de polémica muy amplio, se incorporó sin privilegios en su primera concentración con la selección de México, lo cual fue destacado por el técnico nacional Javier Aguirre de cara al duelo contra Portugal.

“Bien, es un chavo que se echó cinco años aquí entre nosotros, acaba de volver a España, muy adaptado, conoce mucha gente después de competir contra ellos, bromea con la gente, está como uno más, como tiene que ser, sin complejos, pidiendo la pelota, entrenando, muy natural, como todos, como vino Obed, como vienen los chavos de Chivas”, dijo el Vasco en la conferencia previa al duelo contra Portugal de este sábado en el renovado Estadio Azteca.

La convocatoria de Fidalgo a la selección de México dividió opiniones, donde muchos aplaudieron que el español haya aceptado defender la camiseta del Tricolor, mientras que otros defendieron la postura que siempre ha acompañado esta discusión de respetar al seleccionado azteca para jugadores nacidos en México.

Pero más allá de esa polémica, Aguirre destacó las formas como se ha comportado el exjugador del América y expuso que: “Hemos logrado generar un buen ambiente de trabajo. Sabemos que hay bajas, los extrañaremos, pero no podemos depender de nadie, no lo hemos hecho hasta ahora. Lo que reitero es el enorme gusto y las ganas que tienen todos de estar aquí; eso, para mí, es fundamental haberlo conseguido. Es un logro”.

También precisó que la selección no puede detenerse porque alguno se quedó en el camino: “Por lo tanto, si no está Juan, estará Pedro y si no, estará Luis, pero qué le vamos a hacer. Es el enorme gusto y las ganas de estar aquí para mí. Eso es fundamental”.

Los naturalizados que han jugado un Mundial por México



A lo largo de la historia del fútbol de México, se han naturalizado a 18 jugadores, pero solo seis de ellos han asistido a una Copa del Mundo, entre ellos Jorge Romo, Carlos Blanco, Gabriel Caballero, Antonio Naelson “Sinha” Guillermo Franco y Rogelio Funes Mori.

⚽️🇲🇽 || Javier Aguirre habló sobre la construcción de su alineación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y resaltó la rápida adaptación de @Alvaro10fidalgopic.twitter.com/H5hPEK2Ib5 — Tribuna Deportes ⚽️🏈🏀⚾️🥊 (@Tribunadeportes) March 26, 2026

​Mientras que los 18 naturalizados han sido: Julio Lores, Carlos Blanco Castañón, José López Herranz, Lorenzo Camarena, Jorge Romo, Carlos Lara, Gabriel Caballero, Guillermo Franco, Matías Vuoso, Lucas Ayala, Damián Álvarez, Christian Giménez, Antonio Naelson ‘Sinha’, Leandro Augusto, Rogelio Funes Mori, Julián Quiñones, Germán Berterame, Álvaro Fidalgo.

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