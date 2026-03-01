Álvaro Fidalgo marca su primer gol con Betis en el Derbi de Sevilla y desata la locura en La Cartuja

El mediocampista mexicano Alvaro Fidalgo eligió el escenario perfecto para estrenar su cuenta goleadora con el Real Betis: el Derbi de Sevilla. El exjugador del América firmó el 2-0 parcial en el empate 2-2 ante el Sevilla FC, en un duelo intenso disputado en el Estadio La Cartuja.

En un partido cargado de emoción, goles y polémica, el mexicano se convirtió en protagonista al minuto 37’, consolidando su titularidad bajo el mando del chileno Manuel Pellegrini.

Primer gol de Álvaro Fidalgo con Betis: definición de crack en el Derbi de Sevilla

El tanto del primer gol de Fidalgo con Betis llegó tras una jugada brillante por la izquierda del marroquí Abde Ezzalzouli. El mexicano picó al espacio y, tras recibir un pase preciso, definió con clase de tres dedos con la derecha para el 2-0 que hizo estallar al estadio.

Antes, el brasileño Antony había abierto el marcador con una espectacular chilena, firmando el 1-0 tras un rebote en el área.

El Real Betis dominó la primera mitad con autoridad y se fue al descanso con ventaja clara, mostrando orden, posesión y contundencia en ataque.

Sevilla reaccionó con Alexis Sánchez e Isaac Romero

En la segunda parte, el técnico argentino Matias Almeyda, quien cumplía sanción, movió el banquillo buscando reacción. El ingreso de extremos le dio mayor profundidad al conjunto nervionense.

El descuento llegó al minuto 62, cuando el chileno Alexis Sanchez cabeceó en plancha tras un centro desde la izquierda, recortando distancias para el 2-1.

El Sevilla ganó confianza y mantuvo la presión hasta que, al minuto 85, el canterano Isaac Romero aprovechó un rebote tras un tiro de esquina para firmar el 2-2 definitivo.

Un Derbi de Sevilla vibrante y con objetivos distintos

El empate reflejó el dominio alterno en cada tiempo. El Betis, que llegaba quinto en la tabla y en plena lucha por puestos de Liga de Campeones, mostró solidez en la primera parte. El Sevilla, duodécimo y enfocado en alejarse del descenso, reaccionó con carácter en la segunda mitad.

En los minutos finales, el partido pudo inclinarse para cualquiera. Abde estrelló un balón en el poste y el nigeriano Akor Adams estuvo cerca de dar el triunfo a los visitantes, pero la zaga bética evitó el tanto sobre la línea.

Fidalgo, tendencia en España y México tras su gol en el Derbi

El gol de Álvaro Fidalgo hoy se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales y buscadores, especialmente en México y España. El examericanista confirma su rápida adaptación al fútbol europeo y se posiciona como pieza clave en el esquema de Pellegrini.

