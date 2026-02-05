Álvaro Fidalgo tiene a la selección mexicana como su principal objetivo

Álvaro Fidalgo emprendió su rumbo a LaLiga con la camiseta del Real Betis. El futbolista nacido en Oviedo dejará un gran hueco en las Águilas del América y la Liga MX. Sin embargo, el “Maguito” quiere volver a México, pero con la camiseta de El Tri. Así lo afirmó Carlos Reinoso.

Carlos Reinoso es una leyenda dentro de las Águilas del América. El “Maestro” tuvo una gran afinidad con Álvaro Fidalgo, uno de los jugadores más importantes del conjunto azulcrema en los últimos años. Reinoso reveló el deseo de Fidalgo de regresar a México uniformado con la camiseta de la selección mexicana.

“Ayer Álvaro me llamó para despedirse, un chico diferente que entendió a la perfección el Americanismo, me prometió que cuando venga a la selección comemos un asado en mi casa. Que te vaya muy bien mijo”, escribió Reinoso en su cuenta personal en X.

Reinoso compartió su conversación con Fidalgo motivado por unas declaraciones del futbolista español. La afinidad de ambos fue propiciada por la posición de ambos dentro del campo. El “Maguito” quiso usar el pesado número 8 de Reinoso y no defraudó.

“Pedi el dorsal número 8 porque sabía la historia de ese número, se lo pedí al maestro Reinoso y me dijo que lo podía portar pero que quería que fuera campeón y mira lo intenté lo intenté hasta que se nos dio un tricampeonato, siempre estaré agradecido con el maestro por darme su número”, declaró Fidalgo.

Álvaro Fidalgo a contrarreloj

Era prácticamente un secreto a voces que Álvaro Fidalgo entraría en la órbita de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026. Ya con la documentación en orden el “Maguito” podrá representar al conjunto azteca como jugador naturalizado. Pero tendrá unos meses de riesgo.

Álvaro Fidalgo llega al Real Betis, un equipo compacto que está peleando por meterse en zonas de competiciones europeas en LaLiga y lucha por conquistar la UEFA Europa League. Fidalgo debe ganarse un puesto en la plantilla de Manuel Pellegrini, mismo entrenador que ya tuvo a Andrés Guardado y a Diego Lainez en el equipo.

El “Maguito” tendrá que competir por un puesto con jugadores de la talla de Nelson Deossa, Pablo Fornals, Sergi Altimira y Marc Roca. Sofyan Amrabat salió de la ecuación porque se recupera de una cirugía de tobillo. Álvaro Fidalgo tendrá la difícil tarea de conseguir minutos con regularidad dentro del equipo para llegar con buen ritmo al Mundial de 2026. Este es un escenario completamente distinto al que vivía con las Águilas del América y su titularidad indiscutible.

