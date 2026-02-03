Álvaro Fidalgo se despide de sus compañeros del América

Álvaro Fidalgo ha dejado un gran huella en las Águilas del América. El mediocampista español deja el conjunto azulcrema para sumarse a las filas del Real Betis en LaLiga. El “Maguito” tuvo una emotiva despedida con sus compañeros del club.

En 2021 Álvaro Fidalgo dejó al Castellón para incorporarse a las Águilas del América. Durante cinco temporadas el español se ganó un puesto con muy buenas actuaciones y se convirtió en uno de los mejores mediocampistas de toda la Liga MX.

A través del canal de Youtube del conjunto azulcrema, Álvaro Fidalgo protagonizó un video de despedida con sus compañeros. El exjugador del Real Madrid Castilla se despidió como un gran líder dentro de la institución.

“Bueno muchachos, ha llegado el día, quería darles las gracias, vivimos más malas que buenas sin duda. Lo que queda en el fútbol son las amistades, las cosas que conseguimos juntos; los considero una familia, fui muy feliz“, inició.

Álvaro Fidalgo aseguró que se mantendrá al pendiente del desarrollo del club. El “Maguito” será un aficionado más de la institución azulcrema. “Ahora soy fan del club, los seguiré en todos los partidos; tienen que conseguir todo lo que se viene”, concluyó.

Álvaro Fidalgo en el América

El exfutbolista del Real Madrid Castilla dejó una gran huella en las Águilas del América. Álvaro Fidalgo jugó 227 partidos con la camiseta azulcrema. El futbolista nacido en Oviedo anotó 22 goles y otorgó 30 pases de gol en 18,000 minutos disputados.

Con el América, Fidalgo conquistó tres Liga MX y una Campeones Cup. Con 28 años el español se va al Real Betis tras firmar un contrato hasta junio de 2030. Sin embargo, existe la promesa y la esperanza de algún día volver al nido.

