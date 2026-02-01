Álvaro Fidalgo habla del Real Betis, su próximo destino, y le deja la puerta abierta a la selección mexicana

El mediocampista Álvaro Fidalgo atraviesa un momento clave en su carrera, con la posibilidad de dar el salto a LaLiga con el Real Betis, tras su etapa con el Club América y su consolidación en el fútbol mexicano. Formado en la cantera del Real Madrid, el futbolista de 28 años dejó claro que su intención es seguir creciendo a nivel deportivo y habló de su próximo destino.

“El Real Betis es un equipo muy importante, con un gran proyecto. Desde los 14 años he sabido lo que es la competencia, la viví en la cantera del Real Madrid, donde entrenas cada día para ganarte un lugar. Este nuevo reto lo hago para crecer. Estoy preparado para todo lo que venga“, subrayó en la conferencia de prensa en la que se despidió del Club América.

La selección mexicana, un escenario que Fidalgo no descarta

Más allá de su futuro a nivel de clubes, Álvaro Fidalgo también fue consultado sobre la selección mexicana, dejando claro que se trata de un plan a largo plazo y no de una prioridad inmediata. “Soy español, pero también mexicano. Nunca se trató de acercarme a la selección, pero dejo abierta la puerta para ello. Hoy no quiero pensar en eso, pero la gente sabe el cariño que le tengo a este país”, afirmó.

Aguirre deja abierta la evaluación, sin confirmaciones

El seleccionador nacional, Javier ‘Vasco’ Aguirre, también abordó el tema en meses recientes, aclarando que Álvaro Fidalgo es elegible desde el punto de vista reglamentario, aunque sin confirmar ningún tipo de convocatoria. “Si tiene legalmente para ser mexicano y jugar en el fútbol mexicano, no tengo por qué cerrarle la puerta”, señaló el estratega, manteniendo el tema en el terreno de la posibilidad.

Un cierre exitoso con América antes de confirmar su futuro

Antes de definir su próximo paso, Álvaro Fidalgo cerró su etapa con el América como uno de los mediocampistas más influyentes de los últimos años, tras conquistar tres títulos de liga, un Campeón de Campeones, una Súper Copa de la Liga y una Campeones Cup. “Si me decían hace cinco años lo que iba a pasar hubiera tachado eso de una locura, pero lo conseguimos. Para mí lo más importante era salir campeón con el equipo y lo pudimos hacer seis veces. Que la gente te quiera de esta manera, con eso me quedo”, puntualizó.

“Vine al equipo más grande del país a ganar títulos y a ganarme un lugar en la historia del América y en parte lo conseguimos. Estoy muy orgulloso de eso, porque me voy como cuando llegué, con el América en lo más alto”, concluyó.

