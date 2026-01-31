Álvaro Fidalgo no jugó con América porque estaría preparando su regreso a Europa

Álvaro Fidalgo, mediocampista español naturalizado mexicano, estaría viviendo sus últimas horas en el América en virtud de que habría llegado una oferta de Europa que satisface al América y que en vísperas del cierre de registros en el Viejo Continente se concretaría la salida del mediocampista.

Por esa razón, el hábil volante no vio acción en la primera victoria de los azulcremas en el torneo Clausura 2026 sobre el Necaxa 2-0, ubicándose en la zona de palcos donde fue requerido por infinidad de seguidores de las Águilas que deseaban el autógrafo y la foto con el hispano.

Inclusive ahí se puso sentimental el mediocampista español que se terminó ganando a los aficionados y estos en su supuesta despedida le brindaron todo el reconocimiento a un jugador que dejó una historia aderezada con tres títulos de liga y donde al final en este sábado las lágrimas terminaron traicionándole.

De acuerdo a información de mediotiempo, la directiva americanista recibió una oferta importante española y la directiva ordenó no utilizar al mediocampista contra el Necaxa, por lo que su lugar fue ocupado por Erick Sánchez y estuvo acompañado por el brasileño Rodrigo Dourado y Jontahan Dos Santos.

En caso de concretarse su regreso a Europa, es un hecho que quedará como una mera posibilidad la intención de que pudiera jugar para la selección de México después de cumplir con los términos que exige la FIFA para los jugadores que cambian de Federación.

Se había hablado de la posibilidad de que Fidalgo pusiera al servicio del Tricolor sus cualidades futbolísticas, sobre todo en vísperas del Mundial, pero todo indica que quedará en una mera anécdota, pues luce complicado que yéndose a Europa tenga la oportunidad de mostrarse en el cuadro nacional dirigido por Javier Aguirre.

En caso de salir del América, Fidalgo dejará una trayectoria de 223 encuentros, con 22 goles y 29 asistencias, que lo hicieron un jugador importante en la conquista del tricampeonato de las Águilas después de que sus inicios fueron complicados al grado de ser rechazado por aquella eliminación contra el Toluca en la semifinal del Apertura 2022.

José Zúñiga, otro que también podría salir

Otro de los jugadores que podrían salir del América es José “Pantera” Zúñiga, después de que parece que el chileno Víctor Dávila será quien se quede en el equipo en la delantera junto con Raphael Veiga el recién brasileño contratado y Henry Martín, después de que también salió el uruguayo Rodrigo “Búfalo” Aguirre a los Tigres

Lo mejor es que la “Bomba” Martín vio acción 32 minutos al entrar de relevo por el chileno Dávila en una de las mejores noticias de los últimos meses del cuadro americanista en lo que parece será una incorporación demasiado importante para el proyecto de André Jardine.

Mientras que Israel Reyes y Alejandro Zendejas siguen sin recuperarse y continúan ausentes de la alineación de las Águilas, en unas bajas importantes de la oncena de las Águilas.

