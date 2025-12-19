Insisten en el América que Álvaro Fidalgo regresará a Europa

Mientras los minutos siguen con su implacable andar, los rumores sobre la salida de Álvaro Fidalgo aumentan tal como se manejó hace 48 horas en La Opinión, en el sentido de que las ofertas del Sevilla y el Valencia seducen al volante ibérico por encima de poder jugar para México el próximo Mundial.

Así se manejó este viernes de nueva cuenta en varios medios de México, en donde se asegura que la directiva del América ha acelerado los trámites para contratar al mediocampista mexicano del Seattle Sounders, Obed Vargas, quien sería el relevo natural de Fidalgo.

Los datos aseguran que el peso de regresar con la familia y encontrar una oferta que le deje ganancias al América por el cotizado jugador, están inclinando la balanza por encima de permanecer en el fútbol de México y jugar en las Águilas como naturalizado, con lo cual tendría automáticamente la oportunidad de pelear por un sitio en el equipo nacional azteca que jugará el Mundial 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Así que la decisión no pasará de las próximas horas, pero la tendencia es que Fidalgo saldrá del América y liberar una de las diez plazas que tiene de jugadores no nacidos en México que incluye a los uruguayos Sebastián Cáceres, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez, los colombianos Cristian Borja y José Zúñiga, los chilenos Víctor Dávila e Igor Lichnovsky, el propio español Álvaro Fidalgo, el francés Allan Saint-Maximin y el neerlandés Javairo Dilrosun.

De acuerdo a versiones extraoficiales de gente cercana a Fidalgo, este expuso que está ante la disyuntiva de su vida, pues ha mostrado mucho interés de regresar a su país después de casi cinco años de estancia en México al manejarse opciones de algunos equipos españoles como Valencia CF y el Sevilla FC.

Lo sorprendente del caso es que todas las versiones daban por hecho que América no permitiría que uno de sus jugadores clave en los últimos cinco años sería inamovible, pero la directiva en forma sorprendente está abierta a cualquier negociación y a escuchar ofertas de cualquier equipo europeo.

Esta decisión tendría impacto en la opción que se ha manejado extraoficialmente que Fidalgo sería contemplado por Javier Aguirre para la selección de México a partir del mes de febrero, cuando legalmente se le permitiría representar al Tricolor bajo las normas de la FIFA.

El español ya tiene los papeles de naturalización como mexicano, pero la FIFA exige cinco años de estancia ininterrumpida en un país para cualquier jugador extranjero que quiera defender la camiseta de otro país.

Fidalgo deberá poner en una balanza todas las opciones y si en verdad le seduce la idea de defender la playera de México en el próximo Mundial, aunque hasta el momento nadie le puede garantizar que aparezca en la lista final, al igual que con el mexicoargentino Germán Berterame o el mexicano colombiano mexicano Julián Quiñones.

Otro factor que se mencionó en el entorno de Fidalgo es la familia, pues el español aunque aceptó realizar el trámite de naturalización como agradecimiento a este país donde le han pasado cosas muy importantes y también pensando que en el futuro cercano podría ayudar al América al no utilizar plaza de no nacido en México cuando tenga los papeles de naturalización, pero el hecho de volver a España ronda la cabeza del jugador.

Según las ofertas que se han manejado extraoficialmente, Sevilla y Valencia estarían dispuestos a pagar los 9 millones de euros (aproximadamente $10.553 millones de dólares), según datos del portal Tranfermarkt, que daría paso a la llegada de Obed Vargas del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS).

Así que Fidalgo en las próximas horas tiene su futuro en las manos, sobre todo porque seduce que Valencia o Sevilla apuesten por sus servicios, sobre todo este último equipo donde el argentino Matías Almeyda siempre ha estado pendiente de lo que pasa en la Liga MX.

Fidalgo sabe que el Mundial 2026 sería una plataforma que le puede permitir alcanzar otro nivel en el contexto internacional y poder regresar a Europa por la puerta grande después de que salió del Castilla de la Segunda División a pedido expreso del técnico argentino Santiago Solari que dirigió al América.

