Álvaro Fidalgo debutaría con México vs. Islandia para febrero en Querétaro

Álvaro Fidalgo, mediocampista español del América, será elegible en su trámite de naturalización para ser parte de la selección de México a partir del mes de enero, por lo cual, la opción de que sea convocado para el duelo de preparación en febrero contra Islandia en Querétaro, es muy viable.

Si bien es cierto que no existe nada oficial respecto a la posibilidad de que sea llamado el talentoso mediocampista de las Águilas, el simple hecho de ser elegible, aumenta sus posibilidades de ser tomado en cuenta por el técnico de México Javier Aguirre, tomando en cuenta que en la posición de Fidalgo solo está Marcel Ruiz con las condiciones de clarificar al frente las labores de medio escudo.

Así que una vez que se ha confirmado el acuerdo para que Islandia se enfrente en el mes de febrero al Tricolor en la ciudad de Querétaro, todo se encuentra planchado para que el jugador americanista sea convocado y pueda aportar su capacidad futbolística.

Aguirre ha mencionado en ocasiones anteriores que no se detendrá en convocar a jugadores que puedan ser elegibles para la selección de México y en este sentido supuestamente no hay impedimentos para que Fidalgo pueda recibir una oportunidad de ser convocado

Será cuestión de esperar las fechas de concentración del Tricolor, pero versiones extraoficiales aseguran que el mediocampista español naturalizado mexicano podría ser convocado desde enero para empezar a trabajar con el grupo de convocados y aparecer en el encuentro de preparación contra los islandeses.

Islandia con estilo similar a Dinamarca

Debido a que México enfrentará muy posiblemente a Dinamarca como tercer adversario en el Mundial 2026, los directivos de la selección cerraron el trato de Islandia para que el cuadro escandinavo visite la ciudad de Querétaro para enfrentar al equipo nacional bajo el mando del Vasco Aguirre.

Ese sería el marco especial para el debut de Fidalgo, mientras este juego formará parte de la agenda internacional de México antes del Mundial que integra los juegos contra Panamá y Bolivia en enero, Islandia en febrero, Portugal y Bélgica en la fecha FIFA de marzo, mientras que siguen buscándose rivales para mayo, no obstante que ya está firmado Argentina, con la finalidad de completar ocho partidos previo al camino mundialista donde se debutará el 11 de junio contra Sudáfrica.

