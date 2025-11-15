Oswaldo Sánchez asegura que México no necesita a Álvaro Fidalgo

El exportero de la selección de México en el Mundial de Alemania 2006, Oswaldo Sánchez, se mostró en desacuerdo con la convocatoria del español Álvaro Fidalgo, como se prevé a principios del próximo año, con una eventual participación del mediocampista del América en el próximo Mundial 2026.

Sánchez Ibarra, actual comentarista de TUDN, destacó que la selección de México no necesita a Álvaro Fidalgo, sobre todo porque considera que en esa posición existen jugadores mexicanos de la misma o mayor calidad que pueden sacar adelante su labor en la justa mundialista.

El exjugador de Atlas, América, Chivas y Santos Laguna puso de ejemplo a Edson Álvarez del Fenerbahçe de Turquía o el mismo Carlos Rodríguez de Cruz Azul o Luis Chávez del Dinamo de Moscú, por lo cual insistió en que no tiene caso convocar a otro jugador que no es mexicano de nacimiento al equipo nacional.

“No lo necesitamos, es cierto que ningún jugador de esta Liga sobra, pero sí creo que con los mexicanos que hay en esa posición nos puede alcanzar. Yo tengo mucha confianza en Edson Álvarez, en los que fueron adelante de él, en Charly, en Chávez, ya que se recupera”, destacó el exmundialista en el proceso de Ricardo LaVolpe del 2003 al 2006.

Oswaldo fue más allá en sus conceptos: “Entonces, en mi entender, digo, no están las puertas cerradas. Nosotros tuvimos naturalizados muy buenos, como ‘Guille’ Franco, como ‘Antonio Naelson Sinha’, pero creo que en este momento yo le daría otra prioridad a seguir amalgamando un esquema de juego con los mexicanos que tenemos”, señaló.

El tema de los arqueros de la selección

Oswaldo Sánchez también aprovechó la charla para tocar el tema de la elección de los tres porteros del Mundial, en donde expuso que la convocatoria de Memo Ochoa dependerá de los porteros que han sido convocados últimamente, como el caso de Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

“El hecho de que ‘Memo’ Ochoa esté en la selección, creo que en este momento no depende de ‘Memo’ Ochoa. Depende de Luis Ángel Malagón, de ‘Tala’ Rangel y de Carlos Acevedo. Si ellos hacen bien las cosas de aquí al Mundial, ‘Memo’ seguramente no estará. Memo es un tipo que respeto mucho, tiene mucha experiencia, mucha jerarquía y la calidad nunca se va a ir”, comentó.

Para concluir, Oswaldo destacó que se debe apoyar el trabajo de los exjugadores de la selección de México que colaboran actualmente en el equipo nacional, como el caso de Rafael Márquez y Duilio Davino, entro otros.

“Yo creo que cuando esté el Mundial hay que apoyar. Insisto, les decía a tus compañeros que nunca en la vida había existido una directriz tan llena de mundialistas, tan llena de gente de experiencia y de capacidad. Duilio Davino en el tema jerárquico, Rafael Márquez auxiliar, Javier Aguirre el entrenador, gente con muchísima experiencia mundialista”, finalizó.

Para el Venado Medina, la Hormiga González debe ser titular

El exmundialista en Sudáfrica 2010, Alberto Medina, dijo que Armando “Hormiga” González merece una oportunidad en la selección nacional, sobre todo porque tiene los argumentos para hacerlo: “Ha demostrado que es un jugador determinante y que tiene grandes condiciones para poder asumir esta responsabilidad.

“El fútbol es de momentos y creo que en Chivas ha demostrado que se puede echar al equipo al hombro y por eso merece la oportunidad en la selección, ya dependerá de él si la aprovecha o no”, concluyó.

