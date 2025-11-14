La victoria de México Sub 17 sobre Argentina, cuestionada por la prensa pampera

La prensa argentina reaccionó con inconformidad a la victoria de la selección de México sobre la escuadra pampera en serie de penales 5-4 (2-2) para avanzar a los octavos de final del Mundial Sub 17 que se realiza en Qatar al considerar que uno de los goles mexicanos no debió contar por fuera de juego.

Los medios de comunicación argentinos, más allá de la decepción de perder con México, después de que antes del juego no le daban posibilidades a los aztecas de imponerse a sus jovencitos, sobre todo tomando en cuenta la diferencia de rendimiento en la primera ronda de la justicia mundialista donde se impuso a Túnez 1-0, Islas Fiji 7-0 y Bélgica 3-2, para avanzar como primer lugar del Grupo D.

🏆🔥 CABEZAZO DE CLOSTER Y ARGENTINA SE LO EMPATA A MÉXICO A LOS 86 MINUTOS.



SE VAN A LOS PENALES. 🇦🇷⚔️🇲🇽pic.twitter.com/V5bo3GVUZN — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 14, 2025

Mientras que México tuvo un rendimiento muy lejos de su nivel y pudo avanzar como mejor tercer lugar después de perder con Corea del Sur 2-1, imponerse a Costa de Marfil 1-0 y caer con Suiza 3-1, por lo cual no daban ni un peso por los mexicanos.

Pero el cuadro azteca dirigido por Carlos Cariño pudo revivir de sus cenizas y con su mejor segundo tiempo de la competencia le dio vuelta a Argentina 2-1 que finalmente por un error del portero mexicano Santiago López logró empatar 2-2 para definir en penales.

Después López lavaría su error al detener una pena máxima y anota el gol de la victoria en los tiros de castigo 5-4 y así registrar una de las grandes sorpresas de la competencia que fue definida por el periódico El Clarín como un triunfo polémico por el gol de Luis Gamboa que fue revisado como un probable fuera de lugar, pero que fue validado como gol legítimo para poner contra la pared a los argentinos.

“La Albiceleste lo ganaba desde el arranque, pero se lo dieron vuelta con polémica. México le puso el freno definitivo al seleccionado juvenil que dirige Diego Placente en el Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar. Argentina jugó algo mejor que su rival buena parte del partido, pero perdió en los penales y quedó eliminado de la competencia”.

Diario Olé aseguró que Argentina debió golear

Mientras que para el Diario Olé, la derrota fue un auténtico batacazo, pues no obstante que desde Qatar su enviado especial dijo que México debió ser goleado por la forma como asumieron el partido los argentinos y que la diferencia con los aztecas.

“Se terminó el sueño mundialista para la Sub-17: México dio el batacazo ante Argentina y avanzó a los Octavos. El golpe es duro. Los chicos jugaron un gran partido contra México, pero se quedaron con las manos vacías y fueron eliminados prematuramente del Mundial Sub-17. Mostraron grandes pasajes de futbol en el primer tiempo para ponerse en ventaja y merecer una goleada. Pero les faltó hacer más de un gol cuando fueron claramente superiores”, expuso el prestigiado medio argentino.

