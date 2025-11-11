México clasifica a la segunda fase del Mundial Sub-17 y jugará contra Argentina

México sufrió y probablemente oró, pero finalmente se metió a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 que se celebra en Qatar, al obtener el último boleto disponible para los dieciseisavos de final, donde enfrentará a Argentina, el equipo con mejor desempeño en el torneo.

Luego de su derrota del lunes por 3-1 contra la selección de Suiza, México, que se quedó con 3 unidades y un -2 de diferencia de goles, puso en duda su clasificación, ya que necesitaba una gran combinación de resultados de este martes para conocer su suerte y ver si accedía como uno de los mejores terceros lugares.

El milagro finalmente se dio y el Mini Tri, Burkina Faso, Uganda y Mali, fueron los últimos invitados a la siguiente ronda del torneo tras la conclusión de la fase de grupos.

Debido a los últimos resultados de la jornada, que se cerró con el Nueva Zelanda 1-4 Austria, la selección de México consiguió la clasificación. Los pupilos de Carlos Cariño consiguieron la trigesimosegunda plaza de dieciseisavos como octava mejor tercera, con tres puntos y una diferencia de goles de -2.

Burkina Faso consiguió una trabajada victoria ante la de Tayikistán, a la que ganó por 2-0 con goles de Cherif Barro y Eric Ouattare para conseguir su pase a la siguiente ronda como segunda del grupo I.

Un grupo en el que terminó en lo más alto Estados Unidos, con nueve puntos, tras su triunfo por la mínima (0-1) ante República Checa (clasificada como mejor tercera) gracias al tanto de Mathis Albert, delantero del Borussia Dortmund, aunque no podrá contar con Mateo Tsakiris en dieciseisavos por roja directa.

En el K, Uganda consiguió la clasificación por los pelos, tras vencer a Francia por 1-0 (James Bogere) y sumar sus primeros tres puntos del campeonato, más el que tenía del empate ante Chile (4 en total). Un pase meritorio como una de las mejores terceras.

La selección de Mali confirmó su pase y el segundo puesto del grupo L tras vencer a Arabia Saudí por 0-2, lo que forzó la eliminación del país de Oriente Medio del Mundial.

Una primera fase en la que destacan tres máximos goleadores, todos con 4 tantos. El italiano Samuele Inacio, el belga Rene Mitongo y el checo Vit Skrkon. Por México, el líder de goleo es Aldo de Nigris, con 2 dianas.

México, el último equipo en clasificar y los cruces más interesantes

La FIFA armó el cuadro final de acuerdo con una tabla general, del 1 al 32, emparejando al mejor primero con el peor tercero, el segundo con el trigésimo primero, y así sucesivamente. Es por eso, que México, el peor clasificado, enfrentará al mejor de la fase de grupos: Argentina, que avanzó con paso perfecto y una diferencia de 9 tantos a favor.

Otros de los duelos atractivos que veremos son: Estados Unidos vs. Marruecos, Portugal vs. Bélgica, Brasil vs. Paraguay, Irlanda vs. Canadá, Francia vs. Colombia y Venezuela vs. Corea del Norte.

Las selecciones que se quedaron en el camino tras la fase de grupos son: Bolivia, Nueva Caledonia, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, Haití, Costa de Marfil, El Salvador, Honduras, Tayikistán, Panamá, Chile, Nueva Zelanda (cuartas de grupo), Arabia Saudí, Indonesia, Catar y Costa Rica (peores terceras).

