México tropieza contra Suiza en el Mundial Sub-17 y queda con un pie fuera del torneo

México perdió 3-1 contra Suiza en el último partido de la fase de grupos del Mundial sub-17 de Qatar y esto complicó la continuidad del equipo dirigido por Carlos Cariño en el campeonato como tercera mejor selección, a la espera de los resultados que se den este martes cuando concluya la fase regular del torneo.

El conjunto helvético se adelantó en la primera parte con dos goles de Mladen Mijajlovic y Félix Contreras en propia puerta. A los 57 minutos Aldo de Nigris recortó diferencias para México, pero en la jugada siguiente Mijajlovic volvió a marcar y ese tercer tanto sentenció el encuentro.

Con este resultado, Suiza pasa a dieciseisavos de final como primera del Grupo F con siete puntos, seguido de Corea del Sur también con siete. México, con sola una victoria, ante Costa de Marfil (1-0), se queda tercera con tres.

De los doce grupos, accederán a dieciseisavos de forma directa la primera y segunda selección de cada uno de ellos. Entre los terceros solo los ocho mejores lograran el pase. México, con tres puntos y una diferencia de goles de -2, tendrá que esperar a lo que suceda en los partidos del martes para hacer cuentas y saber si accede a la siguiente ronda o si regresa a casa.

En este momento México es el octavo mejor tercer lugar, por lo que si nadie supera a México en puntos y diferencia de goles, no lograrán arrebatarle el boleto. Pero nada está escrito. Este martes juegan 16 equipos, que son bastantes, por lo que es difícil predecir una combinación de resultados

