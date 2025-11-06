Piden el llamado de Armando González para la selección mexicana

José Saturnino Cardozo fue un gran delantero paraguayo que ganó varios campeonatos de goleo en la Liga MX, sin dejar de mencionar los campeonatos que obtuvo en el balompié azteca. El “Diablo” mayor sigue el fútbol mexicano y elogió a uno de los juveniles del momento: Armando González.

El exfutbolista reconoció las cualidades del atacante de las Chivas de Guadalajara. En la actualidad, se cuentan con los dedos de una mano los delanteros centro mexicanos de calidad. La aparición de la “Hormiga” es idónea para el balompié azteca y un goleador del pasado como Cardozo detalló sus características.

“Es fantástico, es un jugador explosivo y técnico que siempre tiene la portería de frente, algo que para mí siempre el centro delantero debe de tener… no importa la edad, si es goleador puede ser un 9 y este chico es goleador porque siempre te hace un gol”, dijo el paraguayo en unas declaraciones recopiladas por Fox Sport.

'ARMANDO GONZÁLEZ ES UN JUGADOR FANTÁSTICO, EXPLOSIVO Y TÉCNICO' 👏



Armando González a la selección mexicana

José Saturnino Cardozo visualiza a Armando González en la selección mexicana. El exdelantero sudamericano considera que Armando González podría ser una pieza útil dentro del esquema de Javier Aguirre. Raúl Jiménez y Santiago Giménez son los delanteros referentes de El Tri. La “Hormiga” podría ser una buena alternativa.

“Veo un jugador que seguramente sería interesantísimo para la selección, para mí convocar a un jugador no importa la edad, yo no comparto cuando dicen que no tienen que inflarlo, pero hay que inflarlo, a mí me encanta inflar al centro delantero”, sentenció.

Armando González ha mantenido un ritmo de selección en el Apertura 2025. La “Hormiga” ha jugado 16 partidos en la temporada. El futbolista de las Chivas de Guadalajara ha marcado 11 goles y es uno de los grandes aspirantes para quedarse con el campeonato de goleo.

“Y este jugador (la Hormiga) igual, está pasando por un buen momento y por qué no darle la oportunidad de estar… puede ir a competir por un lugar y hay que exigirle al jugador no importa la edad y en la selección tiene que ir el presente del jugador”, concluyó Cardozo.

Armando González en el Apertura 2025

