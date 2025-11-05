La selección mexicana sub-17 no baja los brazos en el Mundial

La selección mexicana inició con el pie izquierdo su camino en la Copa del Mundo sub-17 que se desarrolla en Qatar. Luis Gamboa, delantero del conjunto mexicano, ofreció sus impresiones tras el primer duelo contra Corea del Sur. México no baja los brazos.

México quedó enmarcado en el Grupo F de esta Copa del Mundo. El primer rival del conjunto dirigido por Carlos Cariño fue Corea del Sur. Con goles de Koo Kyeon-Bin a los 19 minutos y de Nam Ian a los 49, el conjunto asiático se llevó los 3 puntos.

Aldo de Nigris marcó el gol del conjunto azteca. El resultado fue en contra, pero la selección mexicana generó muchas situaciones de gol. La suerte no estuvo del lado de los de Concacaf.

“No se nos da el resultado, pero creo que, la verdad, dimos lo que siempre hemos venido trabajando, la verdad trabajamos muy bien; no se da, pero no nos agüita, tenemos dos partidos más. Vamos a ir para arriba y nos vamos a tirar de cabeza pase lo que pase”, dijo el delantero Luis Gamboa.

Con el resultado en contra, el Tri juvenil inclinó la cancha sobre el arco defendido por Park Do-Hun. El conjunto azteca consiguió 17 remates, de los cuales 8 tuvieron dirección de arco, completaron 4 saques de esquina y se quedaron con una posesión del balón del 56%. Pero el gol del empate nunca llegó

“Es el inicio, el inicio de esta importante competencia. No hay que bajar los brazos, eso es lo más importante; este es un resultado que sí, nos duele, pero no pasa nada. A seguir adelante”, agregó Gamboa.

Camino de México en el Mundial

Después de su primer partido contra Corea del Sur, México tendrá su próximo partido este viernes 7 de noviembre contra la selección de Costa de Marfil. Los africanos perdieron en la primera jornada contra Suiza.

El último partido de El Tri en el grupo será el lunes 10 de noviembre contra Suiza. El conjunto europeo actualmente es el líder del grupo después de vencer 4-1 a Costa de Marfil en su primera presentación. Por lo pronto México ocupa el tercer lugar de la clasificación, sin puntos y con un -1 en el renglón del gol average.

