México elimina a Argentina del Mundial sub 17 y se mete a octavos

La selección mexicana se enfrentó a Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial sub-17. El duelo tuvo lugar en el Aspire Academy Pitch 2. En los 90 minutos, México y Argentina igualaron 2-2. Con una actuación agridulce de Santiago López, El Tri venció a Argentina 4-5 por la vía de los penales.

Argentina salió al campo a demostrar su favoritismo en la llave. El conjunto dirigido por Diego Placente inclinó la cancha en los primeros minutos sobre el arco defendido por Santiago López.

Solo bastaron 9 minutos para que la Albiceleste se adelantara en el marcador. En una jugada ensayada desde el tiro de esquina, Felipe Esquivel asistió a Ramiro Tulián para que marcara el primer gol del encuentro. Tulián tuvo tiempo de controlar el balón perfilarse y disparar de derecha, todo esto dentro del área.

¡No pude ser! Gol de Argentina después de una jugada prefabricada 😮‍💨⚽



📲📺¡Disfruta de todo el Mundial Sub-17 en VIX! 🟠#NuestroMundialSub17 pic.twitter.com/TygHZfCRjC — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 14, 2025

El conjunto azteca intentó reponerse de este resultado adverso en un par de ocasiones, pero la superioridad de Argentina fue evidente en los primeros 45 minutos. Argentina se quedó con la una posesión del balón del 79%, realizó 275 pases efectivos (México solo concretó 50) y realizó 4 remates al arco.

¡De la que nos salvamos! Gran barrida de Contreras para evitar el 2-0😨



📲📺¡Disfruta de todo el Mundial Sub-17 en VIX! 🟠 pic.twitter.com/yYQBl8gMgh — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 14, 2025

Balde de agua fría para Argentina

En el primer minuto del segundo tiempo la selección mexicana conseguiría un “gol de otro partido”. En un ataque que parecía que se disipaba en el costado izquierdo, Ian Olvera logró colgar un centro que fue muy bien cabeceado por Luis Gamboa. El delantero mexicano le ganó la espalda a su marca y puso el empate en el marcador.

¡Gooool de México! 🇲🇽⚽Cabezazo letal de Gamboa para el 1-1🤩



📲📺¡Disfruta de todo el Mundial Sub-17 en VIX! 🟠#NuestroMundialSub17 pic.twitter.com/HrvxcRYyNL — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 14, 2025

México salió con otra cara en la segunda mitad. El conjunto azteca adelantó líneas y presionó mucho mejor la salida de argentina. Esto le permitió a El Tri tener un mayor respiro con la pelota. En el minuto 58, el conjunto azteca consiguió darle la vuelta al marcador.

Una falta muy bien ejecutada por Gael García encontró el juego aéreo de Félix Contreras. El central mexicano logró llevar el balón al punto penal donde estaba nuevamente Luis Gamboa para definir de buena manera dentro de los tres palos.

¡GOOOL DE MÉXICO! DOS A UNO 🇲🇽⚽ ¡Doblete de Gamboa! El Tri está dando la vuelta



📲📺¡Disfruta de todo el Mundial Sub-17 en VIX! 🟠#NuestroMundialSub17 pic.twitter.com/uIQpPlFXJA — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 14, 2025

Por obvias razones y exigencias del partido, Argentina insistió en ataque a una selección mexicana que se replegó para cuidar el resultado. La selección mexicana sufrió poco en 30 minutos del complemento. Santiago López se mostró seguro cuando fue exigido por balones colgados al área. La única mancha en la segunda mitad del juego mexicano fue el desgaste físico evidente en los futbolistas. El Tri no pudo aprovechar los espacios dejados por Argentina.

Santiago López era uno de los futbolistas más seguros sobre el campo. Pero un error en la salida, al minuto 86, le costó muy caro al conjunto azteca. López intentó descolgar un balón al área, tal y como lo hizo durante todo el partido, pero el centro lo sobró y esto hizo que Fernando Closter definiera a puerta vacía.

No te lo creo😔 Argentina empata a México al minuto 86



📲📺¡Disfruta de todo el Mundial Sub-17 en VIX! 🟠#NuestroMundialSub17 pic.twitter.com/sR1SSck1ps — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 14, 2025

Penales entre Argentina y México

Luego de 90 minutos de mucha tensión, el duelo finalizó 2-2 en los 90 minutos. El conjunto dirigido por Carlos Cariño jugó con intensidad y garra. Santiago López tenía la opción de redimirse de aquella mala salida antes de que finalizara los 90 minutos. López y Castelau fue el duelo bajo los tres palos.

Gastón Bouhier inició la tanda de penales fallando su cobro tras una buena reacción de Santiago López. Jerónimo Gómez, Fernando Closter, Matías Salas y Facundo Jainikoski convirtieron sus cobros siguientes. Pero México fue efectivo en sus cobros y con los tiros de Óscar Pineda, José Mancilla, Karin Hernández, Juan López y Santiago López, El Tri avanza a los octavos de final.

Santiago López vivió una montaña rusa de emociones. El guardameta mexicano era la figura del partido hasta su error en el minuto 86. Pero López demostró una mentalidad resiliente y le dio el pase a México a los octavos de final al detener el penal de Bouhier y convertir el último cobro de la tanda.

¡Santi López, el portero, anotó el último penalti! 🇲🇽🤩



¡México a Octavos de Final!



📲📺¡Disfruta de todo el Mundial Sub-17 en VIX! 🟠#NuestroMundialSub17 pic.twitter.com/knqoq5KiyY — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 14, 2025

