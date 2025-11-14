El Vasco Aguirre y algunos polémicos detalles sobre la selección de México

Fiel a su estilo, Javier “Vasco” Aguirre, director técnico de la selección de México, habló claro y de frente respecto a la polémica presencia del portero cinco veces mundialista Guillermo Ochoa en la concentración del Tricolor, así como el posible debut de la Hormiga González este sábado vs. Uruguay.

En el primero de los temas, negó que Ochoa haya estado presente en el Centro de Alto Rendimiento para grabar un comercial, violentando el código de disciplina interna del Tricolor y que la filmación de dicho promocional es parte de los compromisos individuales de cada jugador, más no como un compromiso colectivo en el cuadro nacional.

¡SE ACLARA EL TEMA DE GUILLERMO OCHOA!🙌



“Es un compromiso comercial. Memo no entró al CAR, fue un tema comercial. Estoy tranquilo porque no fue dentro de mis instalaciones. No está vinculado a la selección nacional”



❗️Javier Aguirre, Director Técnico de la Selección Mexicana pic.twitter.com/4sqrw5fB0n — Claro Sports (@ClaroSports) November 15, 2025

“Es un tema estrictamente comercial de Memo con esta empresa. Finalmente, como Selección Mexicana, no tuvimos nada que ver con ello … Memo no entró al CAR, no hizo esa publicidad en el CAR”, aseguró el técnico de la selección de México en el umbral del duelo contra Uruguay este sábado en Torreón, Coahuila.

Aguirre reconoció que cada jugador tiene sus compromisos comerciales en forma individual y que es responsabilidad de ellos resolverlos como consideren pertinentes, pero no utilizar las instalaciones de la selección de México cuando hay actividades programadas.

“Hay jugadores que hacen muchísimas publicidades y no nos incumbe, cada quien puede hacer con su imagen lo que le plazca. No fue en mis instalaciones, tengo límites, permitimos que accedan familiares, gente que nos da servicios, pero hasta ahí, no va vinculando a la Selección”, dijo el Vasco.

El posible debut de la Hormiga González

Con respecto al posible debut de Armando “Hormiga González en su segundo llamado a la selección de México, Javier Aguirre expuso que existe similitud con la trayectoria del “Chicharito” Hernández: “Hay paralelismos en sus carreras, hijos de futbolistas, y tienen el don de gol. A Javier le daban 15 minutos y mete gol, en el Mundial no inició y le anotó a Francia. Así es este chavo, el otro día el balón da en el poste la pelota, había ocho en el área y le cae a él”.

🗣️ “Ojalá tengamos tiempo para meterlo…”; Vasco Aguirre habla sobre la Hormiga González y hasta lo comparó con Chicharito Hernández 🤝🇲🇽



🎥: @garymtzjr pic.twitter.com/zVAw60bgvt — AS México (@ASMexico) November 14, 2025

“Creo que este muchacho volará a otras latitudes pronto, espero que así sea, es orgullosamente mexicano, tiene ese duende, como Mora. Mora sigue como esa línea dinástica de Tomás Boy, Cuauhtémoc Blanco, tiene esa personalidad para pedir la pelota con 16 años, realmente salen pocos de cuando en cuando, con mucha calidad”, mencionó el Vasco.

Aguirre no quiso adelantar cuantos minutos tendrá el campeón de goleo de la Liga MX: “No lo sé, son 180 minutos, pero claro que lo quiero ver, lo vi en el microciclo, lo he visto desde que nació futbolísticamente y en la otra también, te da gusto hablar con él, en el terreno de juego deja todo lo que tiene.

Es mexicano, goleador, están escasos, ojalá la verdad, tengamos tiempo para meterlo unos minutos. Me tocó la fortuna de debutar a Chicharito, en partidos de selección, y mira lo que se mandó, si me gustaría involucrarme en la historia de Armando y lo que le viene”, precisó.

La exigencia de Uruguay elevará el nivel de México

Finalmente, el técnico de la selección de México reconoció que Uruguay como adversario ayudará a que el Tricolor aumente su nivel:” Equipos como Colombia o Uruguay están dentro del top 20 del mundo, por lo que si queremos dar ese paso al grupo del top 10 tenemos que enfrentarnos a estas selecciones, porque ganarle a selecciones inferiores no serviría para sacar provecho”, concluyó.

🎙️ Vasco Aguirre: "Espero un México 🇲🇽 que quiera la pelota y que esté a la altura de Uruguay 🇺🇾"https://t.co/2zqxupud01 — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) November 15, 2025

Solidaridad con el Piojo Herrera y el Flaco Tema

Finalmente el técnico nacional lamentó el momento que viven Luis Fernando Tena eliminado para el Mundial con Guatemala y de Miguel Herrera agonizando su proyecto mundialista con Costa Roca: “Me da mucha tristeza lo que pasa con Luis Fernando Tena con Guatemala y a Miguel en Costa Rica que tiene una velita encendida y espero que se pueda concretar su presencia en el Mundial”.

🗣️ “Me da tristeza porque conozco y aprecio a Miguel y a Luis Fernando…”: El Vasco Aguirre sobre la inminente eliminación de Costa Rica y Guatemala 🇲🇽💔



🎥: @garymtzjr pic.twitter.com/Tf9mc3xGkQ — AS México (@ASMexico) November 15, 2025

Seguir leyendo:

– Bielsa aclaró que nunca fue un candidato real para dirigir a México y elogió al Vasco Aguirre

– René Higuita respalda a Guillermo Ochoa y considera que debe ser titular en el Mundial

– Hormiga González, Obed Vargas y el regreso de Gil Mora, las novedades de México







