Hormiga González, Obed Vargas y el regreso de Gil Mora, las novedades de México

Armando “Hormiga” González y Obed Vargas, finalmente, si aparecieron en la lista de 26 convocados de la selección de México para los partidos de la fecha FIFA contra Uruguay y Paraguay, en donde también sobresale la presencia de Gilberto Mora y Jorge Ruvalcaba, así como la permanencia del Chucky Lozano.

De esta forma el técnico nacional Javier Aguirre solucionó las diferentes ausencias de jugadores como Alexis Vega, César “Chino” Huerta, Julián Quiñones y Santiago Giménez, que no pudieron ser tomados en cuenta por diferentes lesiones y que obligaron al entrenador nacional a ajustar la nómina azteca para darle paso a estos jugadores.

Además, en la lista sobresale la continuidad de Hirving Lozano, quien después de reaparecer con el Tricolor en la pasada fecha FIFA, volvió a estar inmerso en un problema de disciplina en su equipo San Diego FC, siendo relegado por el técnico Mikey Varas, pero después perdonado para jugar en los playoffs contra Portland Timbers, lo que seguramente le valió ser incluido de nuevo en la lista del cuadro mexicano.

Bajo este panorama, el seleccionado de México buscará contra Uruguay y Paraguay, recuperar la credibilidad que ha sido golpeada en los últimos cuatro partidos contra los rivales asiáticos Japón y Corea del Sur, donde apenas pudo empatar 2-2 y 0-0 respectivamente, dejando de atrás una estela de dudas que se recrudecieron con la derrota con Colombia 4-0 y que en el último juego contra Ecuador se dio muestras de una leve recuperación con el empate 1-1.

Empero, la empresa no será complicada, pues charrúas y guaraníes serán rivales muy complicados, sobre todo después de que ambas selecciones fueron de los seis calificados de la Conmebol al Mundial 2026 junto con Argentina, Ecuador, Colombia y Brasil, por lo que los mexicanos deberán tener mucha actitud para salir adelante.

Memo Ochoa sigue sin ser tomado en cuenta

En la lista tampoco apareció Memo Ochoa, por lo cual las opciones para acudir a su sexto mundial se siguen reduciendo, pues el técnico Javier Aguirre sigue jugándosela con Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel, siendo incorporado apenas Carlos Acevedo después de probar a varios arqueros como Andrés Sánchez de Atlético San Luis, Carlos Moreno de Pachuca y Sebastián Jurado de FC Juárez.

La lista de convocados

Los 26 convocados deberán reportarse el próximo domingo para viajar a la ciudad de Torreón, Coahuila, donde el 15 de noviembre enfrentarán a Uruguay en el estadio TSM y contra Paraguay el próximo 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Los recién convocados tendrán la posibilidad de mostrar sus cualidades el próximo sábado 15 de noviembre ante Uruguay, en Torreón, y el 18 del mismo mes, frente a Paraguay, en el Alamodome de San Antonio.

Los 26 convocados son: Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Luis Ángel Malagón (América) y Carlos Acevedo (Santos Laguna); Defensas: Israel Reyes (América), Kevin Álvarez (América), César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Orozco (Cruz Azul, Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkaamar); Mediocampistas: Edson Álvarez (Fenerbahçe), Erik Lira (Cruz Azul), Obed Vargas (Seattle Sounders), Luis Romo (Chivas), Erick Sánchez (América), Orbelín Pineda (AEK de Grecia), Marcel Ruiz (Toluca) y Fidel Ambriz (Monterrey); Delanteros: Roberto Alvarado Chivas), Diego Lainez (Tigres), Alexis Gutiérrez (América), Jorge Ruvalcaba (Pumas), Hirving Lozano (San Diego FC), Raúl Jiménez (Fulham), Germán Berterame (Monterrey) y Armando González (Chivas).

América, el equipo que más jugadores aporta

El América es el equipo que más jugadores aporta a la selección de México con 5, seguido de Chivas con 4, dos de Monterrey, Toluca y Cruz Azul, mientras que con un jugador aparecen: Pumas, Fulham, Genoa, Tigres, San Diego FC, Fenerbahçe, Seattle Sounders, AZ Alkaamar, Santos Laguna, AZ Alkaamar y Lokomotiv.

