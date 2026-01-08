En el América aclaran que no hay ofertas por el español Álvaro Fidalgo

La directiva de las Águilas del América aclaró que hasta el momento no hay ofertas por el español Álvaro Fidalgo, después de que se aseguró que la Real Sociedad estaba interesado en los servicios del mediocampista ibérico, que está en el umbral de tomar la decisión más importante de su vida.

Para muchos el asunto de Fidalgo se ha convertido en una novela, porque primero se habló de ir al Sevilla, después al Betis y ahora a la Real Sociedad, por lo cual Santiago Baños al ser entrevistado por el periódico AS respondió con una sonora carcajada que ejemplifica la ausencia de ofertas formales.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Reporta @MauricioYmay que no hay ninguna oferta formal de la Real Sociedad por Álvaro Fidalgo, pero @DavidFaitelson_ dice que su fuente es muy confiable y que a él le dicen que sí hay intención de comprarlo🇪🇸💣🦅



— Roberto Haz (@tudimebeto) January 9, 2026

Esto no quiere decir que Fidalgo no pueda salir, pues el propio Baños dijo que: “Si viene algo bueno para él, adelante”, mientras que el técnico André Jardine expuso sobre el mismo tema: “Está consciente de que, para lograr cualquier otro objetivo en su cabeza, sea Selección, jugar en Europa u otra cosa, tiene que estar bien en este club, acercarse a su mejor versión. Las sensaciones con el son las mejores posibles. Veremos una mejor versión cerca de su mejor versión en Tijuana”.

Inclusive el directivo americanista refutó la publicación de David Faitelson en su cuenta oficial de X donde asegura que existe una oferta concreta de la Real Sociedad: “Hay una importante y seria oferta por Álvaro Fidalgo del futbol de España… ¡Es la Real Sociedad de San Sebastián! ¿Qué decisión tomará el casi futbolista hispano-mexicano?.

Hay una importante y seria oferta por Álvaro Fidalgo del futbol de España…

¡Es la Real Sociedad de San Sebastián!

¿Qué decisión tomará el casi futbolista hispano-mexicano? — David Faitelson (@DavidFaitelson_) January 8, 2026

Pero Baños en todo momento insistió que: “No hay nada por Fidalgo”, lo cual hace que el jugador español se concrete a su actuación en el América, aunque sin duda por su cabeza rondará la idea de esperar algo bueno de España y al mismo tiempo esperar que llegue el mes de marzo para aparecer en la lista de la selección de México para el duelo oficial contra Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.

Hasta el momento el América sigue considerando en sus planes a largo plazo a Álvaro Fidalgo, por lo cual en el campamento de las Águilas no existe un plan de última hora para contratar un relevo del español, con lo cual el mediocampo americanista seguirá siendo conformado por Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y Erick “Chiquito” Sánchez.

