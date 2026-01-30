Allan Saint-Maximin denuncia caso de racismo sobre sus hijos

Allan Saint-Maximin es uno de los extranjeros de mayor cartel que actualmente juega en la Liga MX. El atacante francés ha tenido un buen rendimiento dentro del fútbol azteca, pero el aspecto deportivo pasó a un lado. Maximin utilizó sus redes sociales para denunciar un caso de racismo sobre sus hijos.

El atacante del América tiene cuatro hijos. El más joven nació en México en octubre de 2025. Allan Saint-Maximin publicó varias fotografías de ellos y aprovechó el espacio para denunciar el caso de discriminación racial.

“El problema no es el color de la piel, sino el color de los pensamientos de las personas. No me molestan los ataques. He crecido y he aprendido a defenderme de ellos, ya sean sutiles, ocultos o evidentes. Pero hay algo que jamás toleraré: ataques a mis hijos“, inició Maximin en su mensaje.

El delantero francés no especificó cuál fue el episodio que desató su molestia. Allan Saint-Maximin aprovechó la gran difusión de su cuenta personal para mandar un mensaje de concientización.

“Protegerlos es mi prioridad y lucharé con todas mis fuerzas para asegurarme de que sean respetados y amados, sin importar su origen o color de piel. El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad”, agregó.

Allan Saint-Maximin tomará medidas

Más allá de una denuncia pública, Allan Saint-Maximin retó a los presuntos agresores de sus hijos a que lo encaren personalmente. En un tono amenazante, el futbolista del América resaltó que “cometieron un error” al meterse con su familia.

“Así que, a quienes se atrevieron a atacar a mis hijos, les digo esto: cometieron un error. Siempre lucharé para proteger a mi familia, y no hay persona ni amenaza que me atemorice. La única persona en esta tierra que me atemoriza es Dios. Ya tienes La Boca, ven a conocerme“, concluyó.

Maximin en el Clausura 2025

