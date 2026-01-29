Bodo/Glimt, el club que hizo que los “gigantes” se arrodillaran en la Champions

La UEFA Champions League finalizó la primera ronda con una tabla general que dio sorpresas. El Bodo/Glimt de Noruega obtuvo sus dos únicas victorias en la competición en las dos últimas jornadas. El conjunto noruego tuvo un cierre épico humillando a “gigantes” del continente.

El Bodo/Glimt finalizó en el puesto 23 de la tabla general de la Champions. El conjunto de Noruega quedó por encima de clubes de la talla del Benfica, Marsella, PSV Eindhoven, Athelic Club Bilbao, Napoli, Ajax, Villarreal y Eintracht Frankfurt.

Con una victoria 1-2 contra el Atlético Madrid en condición de visitante, el Bodo/Glimt se metió en la ronda de Playoffs de la Champions.”Teníamos un plan. Todos creían en él… Nunca había gritado tan fuerte en un partido de fútbol. Este equipo es realmente increíble. ¡Qué experiencia!”, dijo Kjetil Knutsen, entrenador del club.

Cierre histórico del Bodo/Glimt

En las primeras seis jornadas de la Champions, el Bodo/Glimt no había podido conseguir ninguna victoria. El conjunto noruego empató 2-2 con el Slavia Praga, igualó 2-2 con el Tottenham, perdió 3-1 contra el Galatasaray, cayó 0-1 contra el Mónaco, fue superado 2-3 por la Juventus e igualó 2-2 con el Borussia Dortmund.

Todo parecía indicar que el Bodo/Glimt se despediría de la Champions sin lograr ningún triunfo al tomar en cuenta que los siguientes rivales eran el Manchetser City y el Atlético Madrid. Sin embargo, en el duelo contra los ingleses lograron una histórica victoria 3-1 en su estadio.

Pero el trabajo no estaba hecho. En la última jornada debían visitar al Atlético Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El conjunto “Colchonero” debía ganar para meterse directamente en los octavos de final de la Champions. Pero con goles de Fredrik Sjovold y Kasper Hogt el Bodo/Glimt se llevó la victoria y consiguió mantenerse con vida en el torneo.

“Me siento inmensamente orgulloso. No lo compararé con nada, pero hacemos lo que sabemos hacer. Deberíamos estar sumamente orgullosos de ello. Los logros hablan por sí solos“, dijo el entrenador tras el partido.

Esta es la mejor participación del Bodo/Glimt en toda su historia. El modesto club noruego no había jugado nunca una fase de grupos de la Champions. El Bodo/Glimt está a un paso de meterse en los octavos de final del torneo, pero entre sus posibles rivales están el Real Madrid o el Inter de Milan.

Sin embargo, esto no debería desanimar al conjunto noruego. El Bodo/Glimt ha salido invicto en esta temporada en duelos contra el Tottenham, Borussia Dortmund, Manchester City y Atlético Madrid. Un verdadero cazador de “gigantes” en esta Champions.

Sigue leyendo:

– Exdelantero del Arsenal espera que Arbeloa fracase en el Real Madrid

– Roberto Martínez reconoce el significado del Estadio Azteca dentro del fútbol

– Joseph Blatter alza su voz en contra del Mundial de fútbol en Estados Unidos

– Diego Costa no se guardó nada de su mala relación con Antonio Conte