Diego Costa no se guardó nada de su mala relación con Antonio Conte

Antonio Conte, actual entrenador del Napoli, es un estratega de mucha intensidad. El entrenador italiano tiene un gran recorrido dentro del fútbol en banquillos de equipos grandes. En su paso por el Chelsea no era muy apreciado por sus jugadores, así lo reveló Diego Costa.

El delantero brasileño de 37 años recordó su paso por el Chelsea de Inglaterra. En una entrevista para “The Obi One Podcast”, producto audiovisual del exfutbolista John Obi Mikel, Costa reveló cómo fue “despachado” por Antonio Conte antes de iniciar el mercado invernal de 2018.

“Me fui de vacaciones y tenía la oportunidad de renovar con el Chelsea. Entonces le mandé un mensaje a Conte, que era el entrenador en ese momento: ‘Jefe, quiero saber si cuentas conmigo para la próxima temporada’. Y me respondió: ‘Diego, muchas gracias por todo lo que has hecho, pero no cuento contigo’“, reveló el brasileño en el podcast.

Diego Costa jugó 120 partidos con el conjunto “Blue” y logró convertir 59 goles. El atacante brasileño jugó más de 9,000 minutos con la camiseta del Chelsea. Antonio Conte fue el estratega que cortó con los registro del brasileño dentro del equipo londinense. “Siempre estaba enfadado y con cara larga. Probablemente no mantenga relaciones en su casa, es un amargado“, agregó.

La actitud de Antonio Conte no era del agrado de Diego Costa. Pero el brasileño reveló que este sentimiento era general dentro del conjunto inglés. Bajo la perspectiva del “Lagarto”, Conte perdió la confianza en sus jugadores dentro del vestuario.

“Es una persona que no confía en los demás. Cree que lo sabe todo. No disfrutas entrenando con él. Siempre está enfadado, siempre con mala cara. Nadie le quería. Por eso no duró mucho”, concluyó.

Antonio Conte en el Chelsea

El estratega nacido en Lecce dejó muy buenos números con el Chelsea. Antonio Conte dirigió 106 partidos en el banquillo del conjunto “Blue”. El italiano dejó un balance de 70 victorias, 15 empates y 21 derrotas en el exigente fútbol inglés.

Antonio Conte solo conquistó dos trofeos con el Chelsea. En la temporada 2016-2017 levantaron la compleja Premier League. En la temporada siguiente también se adueñaron de la FA Cup.

Un día como hoy pero del 2017, Chelsea

se proclamaba campeón de la Premier League de la mano de Antonio Conte, y jugadores como Hazard, Diego Costa, Cesc Fábregas y N'golo Kante. Desde ese año Chelsea no pelea por la liga.#CFC pic.twitter.com/clVd6ZiyMG — Nación 1905 (@nacion1905) May 21, 2025

